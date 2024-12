Masívny požiar v Košiciach: O domov prišlo 21 ľudí: Primátor vyhlásil mimoriadnu situáciu

(Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor)

archívne video Nad Bielym krížom horí les (Zdroj: Facebook/Mestské lesy v Bratislave)

Starostka MČ Džungľa Adriana Šebeščáková Balogová na piatkovom mimoriadnom rokovaní krízového štábu uviedla, že požiarom prišlo o svoj dovtedajší domov 21 ľudí. Zasahujúci hasiči a hliadka mestskej polície pomohli obyvateľom s hasením domu a dostali ich do bezpečia. "Nehnuteľnosť je v súčasnosti neobývateľná, no keďže nemá porušenú statiku, už v najbližších dňoch sa začne s jej opravou. Tú si svojpomocne zabezpečia tamojší obyvatelia," oznámilo mesto.

(Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor)

Počas mimoriadnej situácie budú podľa magistrátu vykonávané opatrenia na znižovanie rizík ohrozenia života, zdravia a majetku. Mesto v spolupráci s MČ Lunik IX zabezpečilo núdzové ubytovanie pre všetkých 21 osôb, ktoré až do stredy obývali čiastočne zhorený dom.

(Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor)

Starosta MČ Lunik IX Marcel Šaňa podľa mesta počas rokovania krízového štábu ozrejmil, že v priestoroch spoločenskej miestnosti úradu ich mestskej časti pripravili priestory pre núdzové bývanie po dobu maximálne 30 dní. Sťahovanie by sa malo uskutočniť v priebehu piatka s pomocou autobusu Dopravného podniku mesta Košice (DPMK). Zároveň mesto Košice zabezpečilo 21 skladacích postelí a 42 prikrývok. "Obyvatelia poškodeného domu strávia v priestoroch úradu MČ Lunik IX aj Vianoce. V januári by sa podľa slov starostu Šaňu chceli vrátiť do svojho zrekonštruovaného obydlia, ktoré si aj sami opravia," uviedol magistrát.