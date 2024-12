Šeliga musel po nehode podstúpiť test na drogy: Rozhorčená reakcia politika a tvrdé slová! Polícia všetko vysvetľuje

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel, Facebook/Demokrati 2023)

K havárii prišlo vo štvrtok ráno krátko pred 9. hodinou. Strana Demokrati musela pre nehodu svojho podpredsedu preložiť aj plánovanú tlačovú konferenciu. Tá sa nakoniec vo štvrtok uskutočnila, no až popoludní a po boku šéfa strany Jaroslava Naďa nechýbal ani Šeliga. Ten sa pochopiteľne vrátil aj k rannej udalosti. Bol rád, že sa pri zrážke nikomu nič nestalo a na vodičov apeloval, aby si na cestách dávali pozor a jazdili bez alkoholu. Aj sám Šeliga po incidente fúkal a na rozdiel od druhého aktéra nehody s negatívnym výsledkom.

Ako však neskôr povedal na spomínanej tlačovke, zhruba hodinu a pol po udalosti od neho chceli, aby sa podrobil aj testu na drogy. „...keď ide o dopravnú nehodu Juraja Šeligu, vie byť vedenie polície veľmi promptné. Poviem vám moju skúsenosť a chcem poďakovať policajtom za veľmi profesionálny zásah. Prišli, chvalabohu sa nikomu nič nestalo, a dali nám fúkať. Ja som nič nenafúkal ale po hodine a pol odvtedy, ako sa stalo to, že do mňa napálilo auto, zrazu prišiel pokyn z vrchných poschodí, že Šeligovi treba dať urobiť aj test na drogy, hoc to nekáže zákon. Samozrejme, ja som sa podrobil testu na drogy a ten test vyšiel úplne negatívne,“ rozpovedal svoju verziu udalostí.

Polícia tvrdí, že ide o štandardné oprávnenie

Polícia neskôr vykonanie testu na drogy potvrdila. Ako uviedli, využili svoje oprávnenie podrobiť oboch účastníkov nehody vyšetreniu, či neboli ovplyvnení nie len alkoholom, ale aj inou návykovou látkou. „Ide o štandardné oprávnenie polície pri dopravných nehodách, aj pri bežnom dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky,“ uviedla polícia.

(Zdroj: TASR - Martin Baumann)

Pripomenuli, že od mája tohto roku na zisťovanie prítomnosti drog používame už štandardne takzvané drogtesty. „Od mája do konca októbra sme drogtestami otestovali vyše 4 200 (4 214) vodičov, či nie sú pod vplyvom drog. Zistili sme, že takmer 1 400 (1 370) z nich pod vplyvom drogy za volant sadli. Na prítomnosť drog u vodičov využívame aj metódu odberu krvi, kde rovnako zisťujeme množstvo vodičov jazdiacich pod ich vplyvom. Výsledok všetkých testov na drogy je za desať mesiacov tohto roka neuveriteľných takmer 2 200 (2 193) vodičov pod ich vplyvom,“ vysvetlili.

Dodali, že čo sa týka alkoholu u vodičov, za desať mesiacov tohto roka ich pod jeho vplyvom jazdilo takmer 12 800 (12 723). Celkom tak pod vplyvom, či už drog alebo alkoholu sadlo za volant v tomto roku do konca októbra 14 916 vodičov. „Ako je z týchto čísiel zrejmé, testovanie vodičov na prítomnosť alkoholu alebo drog má obrovský význam, čo sa nakoniec potvrdilo aj v prípade spomínanej nehody v Bratislave na Kozej ulici, kde jeden z účastníkov jazdil pod vplyvom alkoholu,“ dodali s tým, že v kontrolách budú aj naďalej pokračovať a využívať svoje oprávnenie zo zákona o cestnej premávke podrobiť vodičov testovaniu na prítomnosť alkoholu, či drog.