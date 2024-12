Rozšírenie Schengenu: Viac bezpečnosti pre Česko, podpora z Maďarska aj Slovenska

Lucia Kurilovská (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Kurilovská tento moment označila za historický aj preto, že obe krajiny sa 13 rokov pokúšali o plné členstvo v Schengene a dokázali postupne splniť všetky potrebné požiadavky."Slovensko od úplného začiatku podporovalo vstup Bulharska a Rumunska do schengenského priestoru, teraz táto skutočnosť nastala. Maďarsko v rámci svojho predsedníctva v Rade EÚ si to dalo ako výrazný cieľ, bolo aj pri tých prvých prístupových rokovaniach a podarilo sa to," uviedla.Kurilovská súhlasí s názorom Európskej komisie, že čím je schengen väčší, tým je EÚ silnejšia.

"Čím je schengenský priestor väčší a širší, tým je aj bezpečnejší a viac umožňuje voľný pohyb tovarov, služieb a obyvateľstva. Všetky verejné prieskumy ukazujú, že to má svoje opodstatnenie," vysvetlila štátna tajomníčka.Niektoré krajiny však medzičasom z dôvodu nelegálnej migrácie z tretích krajín predlžujú hraničné kontroly na hraniciach vnútri schengenu a ďalšie, napríklad Holandsko, ich práve zaviedli.Kurilovská uviedla, že Rada ministrov sa zaoberala aj touto témou a podľa jej slov zavedenie takýchto kontrol znamená "určitý diskomfort" vnútri schengenu.

"Musíme sa preto snažiť o výraznú ochranu a bezpečnosť vonkajších hraníc a o všetky skutočnosti, ktoré s tým súvisia, napríklad zavedenie digitalizácie, zavedenie a využívanie všetkých informačných systémov, ktoré máme nastavené. Slovensko je na to pripravené," odkázala Kurilovská.

Rumunsko a Bulharsko v schengene sú dobrou správou pre bezpečnosť ČR

Plnohodnotné prijatie Rumunska a Bulharska do schengenského priestoru je podľa českého ministra vnútra Víta Rakušana dobrou správou aj pre bezpečnosť ČR. Podľa rezortu vnútra sa týmto krokom dokončila práca českého predsedníctva z roku 2022."To, čo naštartovalo české predsedníctvo a my sme to dotiahli do konca s Chorvátmi, sa dnes naplnilo. Je to skvelá správa pre nás všetkých – nielen pre obyvateľov Rumunska a Bulharska – že teraz v tejto chvíli má cenu a zmysel veriť európskemu integračnému procesu. Ale je to dobrá správa aj pre našu bezpečnosť, pretože všetky kapacity, ktoré boli teraz používané na ochranu vnútornej hranice, môžu byť použité na ochranu tej vonkajšej, čo zvyšuje bezpečnosť nás všetkých," dodal vo videu na sociálnej sieti X Rakušan.

Ministri vnútra členských krajín Európskej únie vo štvrtok v Bruseli definitívne rozhodli o zrušení kontrol na vnútorných hraniciach s Bulharskom a Rumunskom od 1. januára 2025. Obe krajiny sa stanú plnohodnotnými členmi bezvízového schengenského priestoru. "Ide o dokončenie práce českého predsedníctva, ktoré malo tento krok ako prioritu," komentovalo to na sieti X Ministerstvo vnútra ČR.Európska komisia vyhlásila Bulharsko aj Rumunsko za spôsobilé na členstvo v schengenskom priestore už v roku 2011. Rovnaký postoj mal aj Európsky parlament, ktorý odvtedy opakovane vyzýval členské štáty, aby neblokovali vstup oboch krajín do schengenu.

Rozšírenie schengenu slúži aj maďarským záujmom, tvrdí Szijjártó

Jedným z najdôležitejších výsledkov maďarského predsedníctva v Rade Európskej únie je skutočnosť, že Rumunsko a Bulharsko sa stanú súčasťou schengenského priestoru. Konštatoval to vo štvrtok na Facebooku maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó, podľa ktorého tento krok slúži aj maďarským záujmom.Szijjártó zdôraznil, že rozhodnutie dáva nový impulz maďarsko-rumunskej hospodárskej spolupráci a uľahčuje život pohraničným komunitám.

Péter Szijjártó

"Keď sme prevzali predsedníctvo v Rade EÚ, dali sme si za cieľ ukončiť počas nášho predsedníctva dlhotrvajúcu otázku rozširovania schengenského priestoru. Toto sa dnes dosiahlo. Bulharsko a Rumunsko sa 1. januára stanú členmi schengenského priestoru," napísal Szijjártó, podľa ktorého toto rozhodnutie nemá len symbolický význam, ale ponúka aj praktické výhody pre pohraničné komunity a maďarskú ekonomiku.Maďarský minister zdôraznil, že na rumunsko-maďarskej hranici otvoria desať nových cezhraničných ciest, ktoré výrazne uľahčia dopravu.Ministri vnútra členských krajín EÚ vo štvrtok v Bruseli definitívne rozhodli o zrušení kontrol na vnútorných hraniciach s Bulharskom a Rumunskom od 1. januára 2025. Obe krajiny sa stanú plnohodnotnými členmi schengenského priestoru bez hraničných kontrol.Európska komisia vyhlásila Bulharsko aj Rumunsko za spôsobilé na členstvo v schengenskom priestore už v roku 2011. Rovnaký postoj mal aj Európsky parlament, ktorý odvtedy opakovane vyzýval členské štáty, aby neblokovali vstup oboch krajín do schengenu.

Blanár víta začlenenie Bulharska a Rumunska do schengenského priestoru

Minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD) víta plné začlenenie Bulharska a Rumunska do schengenského priestoru. Ide podľa neho o historické rozhodnutie, ktoré Slovensko dlhodobo podporovalo. Rumunsko aj Bulharsko sa súčasťou schengenu stanú od nového roka. Dôjde tak k zrušeniu kontrol na vnútorných pozemných hraniciach. "Tento dlhoočakávaný krok zároveň prináša praktické benefity pre obyvateľov, ktorí sa môžu bez hraničných kontrol dostať do ďalších dvoch európskych štátov," uviedol šéf slovenskej diplomacie. Rozhodnutie označil za významný moment európskej spolupráce, ktorý je diplomatickým úspechom súčasného maďarského predsedníctva Rady Európskej únie.

Poukázal tiež na výzvy, ktorým schengen čelí v súvislosti s migračnou krízou. "Prioritou má byť umožniť občanom voľný pohyb. Niektoré z členských štátov však zaviedli a naďalej predlžujú opatrenia v súvislosti s kontrolami na hraniciach. Dnes je preto jasné, že schengen nie je plne funkčný a je potrebné vyvinúť maximálne úsilie na jeho obnovu," upozornil Blanár. Vyzdvihol záväzok Bulharska a Rumunska pokračovať v efektívnej ochrane vonkajších hraníc a v boji proti nelegálnej migrácii.

Rezort diplomacie tvrdí, že schengenský priestor sa od 1. januára 2025 plnohodnotne rozšíri na 29 štátov a takmer 450 miliónov obyvateľov. Európska zóna voľného pohybu tak bude spájať 25 z 27 členských štátov EÚ (okrem Cypru a Írska) a všetkých členov Európskeho združenia voľného obchodu (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Švajčiarsko). Slovenská republika sa stala súčasťou schengenu v roku 2007.Európska komisia vyhlásila Bulharsko aj Rumunsko za spôsobilé na členstvo v schengenskom priestore už v roku 2011. Rovnaký postoj mal aj Európsky parlament, ktorý odvtedy opakovane vyzýval členské štáty, aby neblokovali vstup oboch krajín do schengenu.