Trápia vás TIETO ťažkosti? Môžete trpieť syndrómom vianočného stromčeka!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Vianoce sú za rohom a mnoho ľudí pri zdobení pociťuje príznaky prechladnutia alebo chrípky. Pripisujú to zimnému počasiu alebo ochladeniu, avšak nie tomu, že by to mohlo spôsobiť práve zdobenie vianočného stromčeka. Odborníci skúmali živé stromčeky s dekoráciami a prišli na prekvapivý fakt – ide o príčinu mnohých alergických reakcií. Farmaceutka z Dr. Max v Žiline Martina Beniačová priblížila, čo je syndróm vianočného stromčeka, či je riešením kúpa umelého vianočného stromčeka aj to, ktoré vône počas sviatkov neuškodia alergikom.

Syndróm vianočného stromčeka by mnohí mohli pomenovať za alergiu alebo, naopak, prehnané nadšenie z Vianoc. V skutočnosti však ide o typ alergickej reakcie organizmu na vianočné stromčeky alebo ozdoby. "Tento typ alergie spôsobujú najmä živé vianočné stromčeky, ktoré majú na sebe v priemere až 50 rôznych druhov plesní, roztoče, peľ a iné alergény," opisuje farmaceutka.





(Zdroj: Getty Images)

Pozor by si podľa nej mali dávať najmä alergici a astmatici, u ktorých sa môže práve kúpou živého stromčeka skomplikovať ich ochorenie. "Astmatici môžu dostať záchvat, pri ktorom sa im zúžia dýchacie cesty, a tým nastane problém s dýchaním až sipot," upozorňuje. Medzi hlavné príznaky syndrómu vianočného stromčeka patria tečenie hlienu z nosa, kašeľ, pocit škrabania v hrdle, slzenie a pálenie očí, svrbenie očí a nosa, vyrážky aj dýchavičnosť.

Stromček najprv osprchujte

Ak viete, že trpíte alergiami alebo astmou, poprípade ste tieto príznaky syndrómu spozorovali na sebe, tak odborníci odporúčajú vyhnúť sa živým vianočným stromčekom. Trpíte alergiou na peľ? V tom prípade by ihličnany u vás nemali spôsobovať alergie, pretože citlivosť na ich peľ je vzácna. Borovica je však častejším alergénom ako jedľa či smrek. Viete sa vyhnúť problémom so živým vianočným stromčekom aj tak, že vykonáte hygienické opatrenia predtým, ako stromček umiestnite do domácnosti.

(Zdroj: Getty Images)

„Odporúča sa stromček umyť vodou pomocou hadice. Pri takomto umývaní sa totižto zbavíte množstva peľu, plesní, nečistôt a roztočov, ktoré živé stromčeky v sebe ukrývajú. Po umytí by ste ho mali nechať vyschnúť v chladnejšej miestnosti s nízkou vlhkosťou. Práve plesne milujú teplo a vlhko a po určitom čase v takomto prostredí sa znásobia. Pri zdobení netreba zabúdať na použitie rukavíc, aby ste sa vyhli kožným reakciám, pretože na živých stromčekoch pri zdobení môžete prísť do kontaktu s miazgou (najmä na borovici a smreku), ktorá obsahuje látku podobnú jedovatému brečtanu a spôsobuje kožnú vyrážku. Po dokončení zdobenia by ste sa mali prezliecť a poriadne vyprať oblečenie, v ktorom ste zdobili,“ radí Beniačová.

Vyriešia problém umelé stromčeky?

Umelé vianočné stromčeky sú čiastočným riešením, ale len v prípade, ak sú správne skladované a pred zdobením umyté a zbavené nečistôt. „Pri nesprávnom skladovaní vianočných stromčekov a ozdôb môže nastať rovnaký problém ako pri živom stromčeku. Ak ich zabalíte iba do krabíc a hodíte do pivnice alebo do priestoru, kde celý rok na ne padá prach a je tam vlhko, je veľká pravdepodobnosť, že sa aj na týchto umelých dekoráciách objaví prach, pleseň, roztoče a iné alergény, ktoré môžu vyvolať alergické reakcie,“ upozorňuje farmaceutka.

(Zdroj: Getty Images)

Tak, ako odborníci odporúčajú postupovať pri živých vianočných dekoráciách (poriadne ich vyumývať, povysávať a zbaviť hlavných nečistôt), tak treba postupovať aj pri tých umelých. Dôležité je aj ich nasledovné skladovanie. Netreba zabúdať, že stromčeky by sa nemali nechať voľne kdekoľvek položené. Je potrebné ich poriadne zabaliť.

Alergia na vianočné vône

Alergické reakcie môžu spôsobiť aj vianočné sviečky, vonné tyčinky a iné parfumované veci. V prvom rade sa treba vyhnúť vôňam, ktoré viete, že vám vadia, alebo ste na ne alergický, aby ste si zbytočne nevyvolali alergickú reakciu. V prípade astmatikov platí v podstate to isté – je potrebné vyhnúť sa iritačným vonným látkam, ktoré by mohli vyvolať astmatický záchvat. Dávajte pozor na horiace vonné sviečky a tyčinky, ktoré pri horení uvoľňujú jemné častice a znečisťujúce látky, ktoré môžu zhoršiť symptómy alergie alebo astmy.

(Zdroj: Getty Images)

„Vonné tyčinky sú pre astmatikov nebezpečnejšie, pretože uvoľňujú viac ako stonásobne väčší počet malých častíc do vzduchu ako sviečky, a práve tie jemné častice by mohli vyvolať záchvat,“ vysvetľuje farmaceutka. Vonné sviečky totiž obsahujú syntetické vône a chemikálie – môžu vyvolať alergické reakcie, ktoré sa nemusia prejaviť hneď, ale u niekoho až za pár dní. Prejavuje sa to ako bolesť hlavy, dýchavičnosť, kýchanie, tečenie z nosa. Bežné sviečky sú vyrobené z parafínu, čo je výrobok z ropy, ktorý pri horení uvoľňuje škodlivé látky. Odborníci odporúčajú voliť sviečky vyrobené z prírodných materiálov ako včelí a sójový vosk.

Vhodné vône pre alergikov

Mnohí ľudia si škoricu a klinčeky spájajú s pocitom blížiacich sa Vianoc. Pomaly každá vianočná sviečka či vonná tyčinka má v sebe vôňu škorice. "Vedeli ste, že je to jeden z najčastejších alergénov, čo sa týka alergie na vône? Vonné látky vo veľkej miere pri kontakte s pokožkou vedia vyvolať alergickú reakciu v podobe dermatitídy. Takýto typ alergickej reakcie sa nazýva kontaktná dermatitída a prejavuje sa svrbením, opuchom, začervenaním až pľuzgiermi na pokožke," hovorí odborníčka s tým, že u niekoho sa takáto reakcia môže objaviť až o niekoľko dní po kontakte s alergénom.

(Zdroj: Getty Images)

Dodáva, že medzi najčastejšie vonné alergény patria škoricový aldehyd, škoricový alkohol, amylškoricový aldehyd, eugenol, isoeugenol, gerianol, hydroxycitronellal. Tieto vonné látky sa pridávajú do mnohých produktov, pretože majú príjemnú vôňu a v niektorých maskujú zápach iných látok.

„Ak trpíte alergiou a viete, že vám tieto vonné alergény nerobia dobre, tak by ste sa mali vyhnúť kontaktu so škoricou, klinčekmi, citrusmi a kôrou z nich, ktoré by vám mohli vyvolať problémy. Rastlinné silice, ktoré sa môžu používať na astmu, sú napríklad cyprusová, eukalyptová, tymianová alebo yzopová silica. Všetky tieto silice sa odporúčajú inhalovať a majú protizápalový efekt na horné dýchacie cesty a astmu,“ radí na záver Beniačová.