VIDEOROZHOVOR Minister zdravotníctva Kamil Šaško: Nadobúdam presvedčenie, že doktor Visolajský sa dohodnúť nechce

BRATISLAVA - Zhruba 3 300 lekárov podalo výpovede, jeho úlohou bolo rokovať s Lekárskym odborovým združením a dospieť k dohode. Tá sa stále nezrodila. Stále síce verí, že sa to podarí, no zdôraznil, že na dohodu treba dvoch. Koncom týždňa už verejne prehovoril aj o pláne B, aby bola na Slovensku zabezpečená zdravotná starostlivosť aj v prípade neúspechu rokovaní. O tom, ako vyzerajú z jeho pohľadu rokovania s LOZ, či verí v ich úspešný koniec ale aj o tom, ako chce zabrániť odchodu mladých doktorov za hranice sme sa rozprávali s ministrom zdravotníctva Kamilom Šaškom (Hlas-SD).

K dohode s lekárskymi odborármi stále nedošlo. Vy ste minulý týždeň hovorili o pláne B s tým, že to nebude vyhlásenie núdzového stavu. Vaše riešenie spočíva v tom, že sa doplnení zákon o mimoriadnej situácii o kritickú nedostupnosť ústavnej zdravotnej starostlivosti. Môžete vysvetliť rozdiel, lebo pre lajka to môže stále vyznievať rovnako, a síce že lekári budú stále pod nátlakom donútení chodiť do práce.

- Veľmi rád to vysvetlím, pretože toto je kľúčová časť často demagogickej až klamlivej komunikácie zo strany odborárov, jednak voči verejnosti, ale jednak aj voči samotným lekárom, ktorí sú vo výpovediam. Treba si uvedomiť, že na to, aby došlo k siahnutiu ich výpovedí, je potrebné dosiahnuť dohodu. Avšak na dohodu treba dve strany. Ja som od môjho nástupu deklaroval a strávil niekoľko desiatok hodín rokovaniami s pánom doktorom Visolajským a so zástupcami odborárov a trúfam si povedať, že úplne všetko, čo bolo možné splniť do konca tohto roka, bolo splnené, alebo bude tento týždeň naplnené. Minulý týždeň prebehol verejný výbor v NR SR za účasti celého sektora, kde sa aj opoziční poslanci pýtali veľmi konkrétne presne to isté, čo sa pýtam pána doktora Visolajského aj ja - čo konkrétne ešte očakáva od vlády a od parlamentu, aby bolo prijaté, aby došlo k stiahnutiu výpovedí. Na toto sme ani koaliční, ani opoziční poslanci a ani celá verejnosť odpoveď jednoducho nedostali. Takže som pána doktora vyzval, aby mi do konca uplynulého týždňa poslal, čo konkrétne ešte očakáva. Pretože na vláde sme schválili uznesenie o zrušení transformácie nemocníc na akciové spoločnosti, čo bola základná červená čiara.

Prešli sme si celé memorandum, kde trvám na tom, že 90 % je splnených, alebo je presne stanovený proces plnenia v budúcom roku. Na vláde prešlo schválenie takzvaného monitorovacieho výboru, ktorý bude pravidelne informovať premiéra a celú vládu po stretnutí medzi mnou a pánom Visolajským o tom, ako sa pohybujeme v plnení toho, čo jednoducho z objektívnych príčin nie je možné stihnúť do konca roka. Splnili sme celý rad požiadaviek a tak som vyzval pána Visolajského, aby povedal čo ešte viac. Stalo sa to, že pán doktor poslal v mene odborárov a teda v mene vraj všetkých lekárov vo výpovediach 19 požiadaviek. Ale stále do dnešného dňa sme nedostali odpoveď, čo konkrétne ešte môžeme spraviť. Medzi tými požiadavkami, samozrejme, napriek tomu, že bolo verejne deklarované, že o platy nejde, bolo jasne čierne na bielom napísané, že trvá v zmysle zákona na navýšení o 10 percent.

V tomto kontexte chcem povedať, že vláda a zodpovedný minister financií musia mať v rukách aj určité nástroje na plán B, pretože nadobúdam presvedčenie, že pán doktor Visolajský sa jednoducho dohodnúť nechce. Takýmto spôsobom aj štvavo komunikuje smerom k verejnosti aj lekárom, a preto my ako vláda máme povinnosť prijať také kroky, aby sme zabezpečili dostupnú zdravotnú starostlivosť pre pacienta, aby ten nestrávil vianočné sviatky v obavách, či mu bude poskytnutá zdravotná starostlivosť aj od nového roku. Pretože ak k dohode nedôjde, tak 3 300 lekárov jednoducho odíde zo systému.

V tomto svetle bol na vláde prijatý konkrétny nástroj, ktorý v žiadnom prípade nebol ešte uplatnený. Dôležité je, že ak by neprišlo k žiadnej zmene, tak jediné riešenie, ktoré má aktuálne štát v rukách a ktoré využila mimochodom aj pani premiérka Radičová v roku 2011, bolo vyhlásenie núdzového stavu, ktorý bol na jednej strane protiústavný, na druhej strane vyvolal celý rad problémov, napríklad v oblasti PN-iek. Núdzový stav sa dotýka všetkých ľudí na Slovensku za prísnych trestných sadzieb, sú obmedzované slobody, práva, dostupnosť služieb, sú tam rôzne povinnosti pod pomerne vysokými sankciami. Zmyslom našej zmeny je, že v prípade, ak k dohode nedôjde, tak ako posledné možné riešenie môže vláda alebo okresné úrady vyhlásiť v konkrétnom dotknutom okrese mimoriadnu situáciu, čo je rádovo jemnejší nástroj a určiť konkrétnu skupiny obyvateľstva, v tomto prípade zdravotníkov, ktorým sa na dobu 60 dní predĺži možnosť chodiť do práce a nie na úrad práce. Oproti núdzovému stavu budú lekárom garantované a zabezpečené všetky práva – na mzdu, na oddych, dovolenku, OČR, garanciu pracovného miesta aj miesta výkonu práce. V žiadnom prípade nejde o formu nútenej práce tak, ako doslova klamú odborári, keď to už musím tak povedať. Žiadna nútená práca. Naopak, je to možnosť za presne tých istých podmienok pokračovať vo výkone svojho povolania. Je dôležité, aby to verejnosť aj lekári pochopili.

Návšteva lekára je veľmi citlivá a osobná záležitosť, kde doslova môže ísť aj o život. Myslíte si, že nejaký pacient chce aby ho vyšetroval znechutený, frustrovaný lekár, ktorý ordinuje, alebo operuje z donútenia?

- S týmto tvrdením nemôžem súhlasiť. Považujem lekárov za kľúčovú súčasť našej spoločnosti a za mimoriadne vzdelaných a inteligentných a odmietam tvrdenie, že by boli znechutení v prístupe k pacientovi. Čo ma však trápi je, že počas rokovaní s odborármi slovo pacient nepadne nikdy. A ja sa pýtam, kde v tomto celom je slovenský pacient?

Vy ste sa minulý týždeň vyjadrili, že budete osobne listom oslovovať absolventov lekárskych fakúlt, aby ostali pracovať na Slovensku. Čo im tam chcete písať?

- Odmietam tvrdenie, že systém vzdelávania na slovenských fakultách je akýmkoľvek spôsobom nekvalitný, nedostatočný, nekonkurencieschopný. Nie. My musíme byť hrdí na pedagógov, celý systém a spôsob vzdelávania. To, čo je povinnosťou štátu, je prejaviť záujem o absolventa, ponúknuť mu príležitosť a ukázať mu voľné pracovné miesta. Preto som povedal, že budem listom osobne oslovovať každého absolventa s tým, že Slovensko má o neho záujem, ľudia na Slovensku majú záujem, aby tu zostávali slovenskí lekári. A myslím si, že je to gesto aj nejakého štatútu, ktorý si lekári objektívne zaslúžia. Ale nielen lekári ale celý zdravotnícky personál. Navyše bude aj na webe zriadená ponuka všetkých dostupných pracovných miest, aby ten absolvent cítil, že Slovensko o neho má záujem a že minister zdravotníctva o neho má záujem a aby mu bola predstavená konkrétna ponuka pracovných miest tak, aby zostal predovšetkým na Slovensku a pri slovenských pacientoch.

Nebolo by lepšie, vytvoriť na Slovensku také podmienky, aby zostali automaticky, pretože sami chcú? Pracovné ponuky si vedia pozrieť, ale asi majú iné dôvody, ktoré ich vedú k tomu, že idú pracovať do zahraničia, napriek tomu, že vyštudujú na Slovensku.

- Samozrejme súhlasím a pred tou témou sa neskrývam. Stav je nejaký a je veľa čo zlepšovať v systéme slovenského zdravotníctva. Nebudem to porovnávať s dostupnosťou zdravotnej starostlivosti v západných krajinách, pretože som v nich žil a viem, ako dlho trvá, kým sa tam dostanete k lekárovi a koľko to stojí. Samozrejme, že slovenský systém nie je ideálny. Ale presne o tom je aj moja vízia a čo je úplne kľúčové je, aby bola jednota. Už som začal s organizovaním pravidelných raňajok s novinármi, odbornou verejnosťou, budem o tom diskutovať aj s členmi opozície tak, aby akýkoľvek ďalší minister nemusel zase všetko zhadzovať zo stola, ale aby mal pripravenú základnú mustru, na ktorú nadviaže. Pretože základným problém je to, že ja som tuším 23. minister zdravotníctva v 31-ročnej histórii. Ani najlepší manažér v hocijakej svetovej korporácii nedokáže nič vybudovať za 9 alebo 12 mesiacov. Možno aj to je jeden z dôvodov, prečo nemáme sektor zdravotníctva v takom stave, v akom by sme si všetci želali.

