Rezort vnútra pripomína zámery eliminovať opakujúce sa negatívne javy v polícii

Ilustračné foto (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Ministerstvo vnútra (MV) SR dlhodobo komunikuje zámery, ktorými chce eliminovať opakujúce sa negatívne javy v polícii. V tejto súvislosti sa začalo venovať cielenej prevencii vo forme aktivít pre policajtov zameraných na predchádzanie a elimináciu trestnej činnosti a porušovania etického kódexu policajta. Rezort to uviedol v reakcii na ľudskoprávnu bilanciu za rok 2024, ktorú zverejnila medzinárodná organizácia Amnesty International. MV sa s výrokmi v jej správe nestotožňuje.

Rezort ďalej priblížil spracovanie štyroch projektov preventistami, orientovaných na najčastejšie a najcitlivejšie oblasti, v ktorých policajti robia chyby počas komunikácie s verejnosťou, resp. počas pracovnej služby, z toho je jeden projekt určený pre nadriadených pracovníkov. Medzi dané projekty patria sociálne siete, médiá a príslušníci Policajného zboru, autorita vo výchovno-vzdelávacom procese, látkové závislosti v polícii a tiež základné zručnosti nadriadených. MV pripomína aj uvedenie telových kamier do praxe. "Testovacia prevádzka na policajných útvaroch v Bratislave a Košiciach ukazuje, že sú naozaj potrebné aj pre ochranu verejnosti, aj pre ochranu policajtov," uviedlo MV.

archívne video

Poslanci KDH o situácii v polícii: Policajti sú frustrovaní (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Čo sa týka zmien v zákone o zhromažďovacom práve rezort objasňuje to, že sa neprijímali so zámerom obmedziť uplatňovanie tohto ústavného práva, ale naopak, so zámerom posilniť bezpečnosť verejných zhromaždení v čase po atentáte na premiéra Roberta Fica (Smer-SD). Tiež podotkol, že výkon práva pokojne sa zhromažďovať bol posilnený aj ustanovením zákazu narušovať ho.

Pri novelách zákona o azyle bolo podľa MV ich zámerom, pokiaľ ide o práva osôb so skúsenosťou s migráciou, upustiť od celoplošného neadresného poskytovania podpory v tejto oblasti. "Od leta 2024 sa podpora zameriava na novoprichádzajúcich cudzincov, ktorým sa poskytne dočasné útočisko na území Slovenskej republiky prvýkrát a na zraniteľné skupiny osôb, ktoré sú osobitne definované na účely poskytovania príspevku za ubytovanie odídencov a osobitne na účely ubytovania v azylových zariadeniach," vysvetlil rezort. Takto nastavený systém podpory predstavuje podľa MV väčšiu adresnosť a najmä udržateľnosť systému pomoci pre odídencov na ďalšie obdobia.

Čo sa týka návrhu regulácie lobingu, rezort objasňuje, že jeho cieľom nie je obmedzovať právo na presadzovanie rôznych záujmov, ide o to, aby sa to dialo transparentne. "Pravidlá ovplyvňovania verejných politík majú mnohé štáty Európskej únie dlhodobo jasne upravené, je teda načase, aby tento nástroj bol súčasťou aj našej legislatívy upravujúcej združovanie občanov," uzavrel rezort.

Amnesty International kritizovala v ľudskoprávnej bilancii za rok 2024 na Slovensku policajné násilie, zvýšenie vládnej kontroly nad verejnoprávnymi médiami či obmedzenie práva na pokojné zhromažďovanie a na slobodu prejavu. Okrem toho upozornila na pretrvávajúcu systémovú segregáciu rómskych detí, šírenie stereotypov voči menšinám i prísne kritériá spôsobilosti na získanie obmedzeného počtu verejných bytov.