Európska únia sprísňuje boj proti pašerákom ľudí: Čo prinesie nová legislatíva?

"Kriminalizácia tohto trestného činu jednotným spôsobom v celej EÚ by v tejto oblasti zohrávala kľúčovú úlohu" pri potláčaní pašovania migrantov, uviedol maďarský minister spravodlivosti Bence Tuzson, ktorého krajina do konca decembra predsedá EÚ. Legislatívny návrh predpokladá, že prevádzanie ľudí, ktoré je zvyčajne definované ako pomoc pri nelegálnom vstupe do krajiny za určitú materiálnu či finančnú odplatu, sa bude trestať vo všetkých členských štátoch EÚ. Tresty by mali byť vo výške najmenej troch rokov väzenia. V obzvlášť závažných prípadoch, kam spadá organizované pašeráctvo či používanie násilia, by odsúdeným hrozilo aspoň desať rokov odňatia slobody.

archívne video

Začalo sa rokovanie lídrov Slovenska, Srbska a Maďarska, témou je nelegálna migrácia (Zdroj: TASR/Jakub Popelka)

Nemecká ministerka vnútra Nancy Faeserová uviedla, že legislatíva sa týka boja proti "organizovanému zločinu a nebezpečným, často ozbrojeným skupinám páchateľov". Tí podľa nej "využívajú núdzu ľudí, aby ich prepašovali do EÚ" na člnoch alebo vozidlách, ktoré svojím technickým stavom často ohrozujú ich životy. Súčasne varovala, že humanitárna pomoc utečencom alebo záchrana ľudí v núdzi na mori by nemala byť trestne stíhaná. Na zaistenie tejto veci podľa DPA členské štáty zahrnuli do návrhu tzv. humanitárnu klauzulu. Táto doložka stanovuje, že nie všetky formy podpory pre migrantov by sa mali považovať za trestný čin prevádzačstva - predovšetkým v prípadoch, keď ide o pomoc od rodiny či o poskytovanie základných potrieb. Členské krajiny by však neboli právne viazané uplatňovať ju.

Platforma pre medzinárodnú spoluprácu v oblasti nelegálnych migrantov (PICUM), ktorá zastrešuje 160 organizácií venujúcich sa právam migrantov, sa obáva, že nezáväzný charakter humanitárnej doložky by mohol viesť k väčšiemu počtu právnych krokov proti migrantom a ľuďom, ktorí im pomáhajú. Marta Gioncová z PICUM tvrdí, že legislatívny návrh "sa uberá smerom k väčšej kriminalizácii." Podľa nej sa očakáva, že viac ľudí bude čeliť súdnym procesom, pokutám a trestom odňatia slobody len pre to, že pomáhajú iným ľuďom. Niektorí migranti sú totiž obvinení z prevádzačstva - za riadenie lodí, na ktorých ich prevádzači vyzdvihnú.