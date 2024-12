VIDEO hrôzostrašnej tragédie na Spiši! Erik cestoval do práce: Zahynul pri brutálnej nehode, auto zhorelo do tla

(Zdroj: FB/Polícia Slovenskej republiky, T.P.)

SMIŽANY - Hrôzostrašná dopravná nehoda sa stala medzi obcami Smižany a Arnutovce. Vodič osobného auta prešiel do protismeru, kde sa narazil do oproti idúceho auta. Erik brutálnu zrážku neprežil.

Polícia včera večer zasahovala pri tragickej dopravnej nehode, ktorá sa stala na ceste II/536 medzi obcami Smižany a Arnutovce v smere na obec Spišský Štvrtok. Podľa predbežných informácií vodič osobného auta pravdepodobne pri nesprávnom predchádzanú prešiel do protismeru, kde sa čelne zrazil s oproti idúcim vozidlom.

"Náraz spôsobil zranenia 8 účastníkom (5 tažko, 2 ľahko), pričom jedna osoba utrpela natoľko vážne zranenia, že im na mieste nehody podľahla. Počas dokumentovania dopravnej nehody bol na mieste aj znalec z odboru cestnej dopravy a cestná premávka bola na nevyhnutný čas obmedzená. Vo veci už koná vyšetrovateľ, ktorý v tejto veci začal trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia," poznamenala polícia na sociálnej sieti.

To, či k nehode došlo kvôli nedostatočným vodičským skúsenostiam alebo jej predchádzali iné okolnosti, je nateraz predmetom ďalšieho vyšetrovania. Ďalšie podrobnosti budú známe po jeho ukončení. "Každé rozhodnutie za volantom môže mať nezvratné následky. Chráňme seba aj ostatných účastníkov premávky. Bezpečnosť na cestách je v našich rukách," poznamenala polícia na sociálnej sieti.

Podľa našich informácií mal pri nehode zahynúť Erik, ktorý spoločne so svojimi kolegami cestoval do práce. Jedno z áut po nehode zachvátili plamene a zhorelo do tla. Blízkych zosnulého chlapca táto obrovská tragédia obzvlášť zasiahla. "Erik. Bratranec. Nech ti je zem ľahká. Mám ťa rada," s obrovským žiaľom poznamenala jeho sesternica.