Autentické VIDEO hromadnej dopravnej nehody na diaľnici: Auto vpálilo do zvodidiel

(Zdroj: Facebook/Polícia Slovenskej republiky)

Mrazivá dopravná nehoda sa stala včera krátko po 15:00 hodine na diaľnici D1 v úseku 19km v smere z Bratislavy do Trnavy v blízkosti zjazdu na Bernolákovo. "Podľa doterajších informácií tu došlo k zrážke troch osobných motorových vozidiel a jedného nákladného motorového vozidla. V dôsledku zrážky utrpela jedna osoba zranenia, vyžadujúce si letecký prevoz privolaným vrtuľníkom," poznamenala bratislavská polícia na sociálnej sieti.

Diaľnica bola v dôsledku nehody uzatvorená. Policajti dnes zverejnili zábery z dopravnej nehody, kde je vidieť ako auto na diaľnici za výjazdom náhle chcel zísť z diaľnica. To sa mu však nepodarilo a vpálil do zvodidiel. Následne narazil do kamióna a ten do ďalšieho auta. Polícia nehodu vyšetruje. "Vodičov vyzývame aby na prejazd použili alternatívnu trasu, aby zvýšili svoju pozornosť a riadili sa pokynmi polície ako aj príslušného dopravného značenia," dodala polícia na sociálnej sieti.

Zábery nie sú vhodné pre citlivé povahy

Reťazová dopravná nehoda na diaľnici D1 (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj )