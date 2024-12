Samosprávne kraje žiadajú predvídateľné financovanie na úrovni 2 % HDP

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Členovia SK8 poukázali na to, že samosprávne kraje spolu s miestnymi samosprávami poskytujú viac ako 80 percent všetkých služieb, s ktorými sa verejnosť dostáva do kontaktu. Od štátu žiadajú udržateľné a najmä predvídateľné financovanie, a to na úrovni dvoch percent HDP. "Ak takáto garancia bude poskytnutá, sme schopní dlhodobo plánovať a zároveň sme schopní aj investovať do infraštruktúry, aj s tým obrovským investičným dlhom, ktorý samosprávne kraje v cestách a v budovách majú," skonštatoval predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter.

Samosprávam môže pri verejnom obstarávaní pomôcť smernica (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

Podľa predsedu Trnavského samosprávneho kraja Jozefa Viskupiča je výška financovania požadovaná krajmi postavená na reálnych číslach. "Nežiadame ani veľa, ani málo, pretože dnes to môže byť na úrovni 1,8 percenta. Čo žiadame my, je predvídateľnosť financovania. Aby tu neprichádzalo v behu k zmenám pravidiel," dodal Viskupič. Financovanie samosprávnych krajov viazané na výšku HDP podľa SK8 pomôže krajom dlhodobo udržovať kvalitu poskytovaných služieb. "Takýmto spôsobom si vieme predstaviť, že dostaneme do balíka aj financie, ktoré budú slúžiť vyslovene na zabezpečenie alebo sanovanie investičného dlhu, ktorý samosprávy vo svojom majetku majú a dostali ho od štátu," priblížila predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová.

V súvislosti s investičným dlhom samosprávnych krajov SK8 poukázalo na havarijný a dlhodobo neriešený stav mostov na území celého Slovenska. "Dnes je na úrovni samosprávnych krajov vyše 2000 mostov v kategórii 5 a 6, to znamená pred uzavretím. Rekonštrukcia jedného mostu stojí zhruba milión eur, takže sa bavíme o investičnom dlhu zhruba vo výške dve miliardy eur," uviedol Lunter s tým, že kraje nemajú a ani nebudú mať dostatok financií na ich opravu. Samosprávne kraje kritizujú, že na úrovni štátu neexistuje reálny plán na riešenie situácie s havarijným stavom mostov. Vláde preto plánujú navrhnúť, aby sa ich rekonštrukcie realizovali prostredníctvom PPP projektov. Rokovať o tom chcú s rezortom financií i dopravy, tému však chcú dotiahnuť aj na premiérsku úroveň. Upozorňujú tiež, že neriešenie problému môže viesť až k výrazným dopravným obmedzeniam."V podstate to skončí tak, že tieto mosty budeme musieť uzavrieť, keďže statici povedia, že po tomto moste sa nedá chodiť už ani s osobnými automobilmi a v niektorých častiach našich regiónov nie sú možné obchádzkové trasy," skonštatoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.