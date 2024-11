Sulík sa obul do ceny masla a sľubov vlády: Oklamali vás! Nabudúce nebuďte takí blbí a nenaleťte, vyzýva ľudí

Richard Sulík sa vyjadril k cenám masla a sľubom vlády (Zdroj: Getty Images, Topky/Ramon Leško)

Politici zo súčasnej koalície sľubovali pred parlamentnými voľbami zníženie cien potravín a zvýšenie kvality života. Po viac ako roku jej vlády však ceny v obchodoch neklesajú, naopak, niektoré rastú ešte do väčších výšin, ako sme boli zvyknutí. Najviac citeľné je to pri základných potravinách, ako sú vajcia a maslo, ktoré kupujeme pravidelne. Kvôli maslu museli niektoré obchody pristúpiť k špeciálnym opatreniam, hlavne v prípade akcií, ako sú ochranné zámky pred ukradnutím, limity či predaj za pultom.

Podľa Sulíka sa ľudia nechali oklamať sľubmi politikov. "Pamätáte si, ako táto múdra vláda pred parlamentnými voľbami 2023 sľubovala, že zníži ceny potravín? Tak za posledných 12 mesiacov stúpla cena masla o štvrtinu. Takéto niečo stálo 2,50 eura, dnes to stojí 3,50 eura. Oklamali vás, milí ľudia," vyhlásil vo videu Sulík a ukázal na 250-gramové maslo.

Na druhej strane však podotkol, že žiadna vláda v trhovej ekonomike nedokáže znížiť cenu masla. "To by musela vlastniť tie výrobné podniky a družstvá, ako to bolo za komunistov, za socializmu a to tiež bolo nafigu. Nabudúce nebuďte takí blbí, že naletíte niekomu na to, keď vám povie, že voľte ma, znížim cenu potravín a určite cenu masla. Takto to nefunguje," vyzval Sulík.