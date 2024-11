Maslo na Slovensku atakuje štvoreurovú hranicu: Takto nakúpite v okolitých štátoch! Z tých cien sa vám zatočí hlava

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Ceny masla aktuálne trhajú rekordy a v mnohých prípadoch zaplatíme za túto základnú potravinu aj štyri eurá za veľké, 250-gramové balenie. Niekedy aj viac. V súčasnosti pred Vianocami je o maslo veľký záujem z dôvodu pečenia vianočných koláčov. Avšak, opoziční politici sa pozreli na to, koľko stojí maslo u našich susedov. Tie rozdiely sú enormné.

Maslo je v súčasnosti mimoriadne vyhľadávaná potravina, aj vzhľadom na to, že sa blížia vianočné sviatky a gazdiné bez neho nevedia napiecť obľúbené cukrovinky, bez ktorých si Vianoce ani nevieme predstaviť. Aj keď sú v súčasnosti k dispozícii rôzne náhrady, mnohí po tradičnom masle siahnu radšej. Aktuálne však pre vysoké ceny surového mlieka, ktoré trápia celú Európu, ceny tejto základnej potraviny na Slovensku trhajú rekordy a veľakrát za akciové maslo zaplatíme toľko, čo za maslo v plnej cene spred pár mesiacov. Bez akcie sa aktuálne maslo predáva vo väčšine prípadov zhruba okolo 4 eur za 250-gramové balenie. Na základe údajov štatistického úradu vidno, že jeho cena každý mesiac stúpa. Aktuálne je jeho priemerná cena za september na úrovni 2,54 eura. Údaje za október budú k dispozícii koncom novembra.

Opoziční politici za hnutie Slovensko sa boli pozrieť, aké ceny sú v okolitých krajinách Európy. Mnohých zrejme nepríjemne prekvapia. V Poľsku sa bol pozrieť Július Jakab, podľa ktorého vedia zákazníci v istom poľskom obchode kúpiť maslo za 86 centov. Išlo o 82-percentné 200-gramové maslo.povedal na sociálnej sieti. Cenu masla skontroloval aj Igor Matovič - a to priamo v Paríži.povedal Matovič. Na cenu masla sa pozrel aj Gábor Grendel - a to konkrétne v Bruseli.uviedol. Obdobné ceny boli aj v Česku, konkrétne na Morave. Tam za 250-gramové 82-percentné maslo zaplatili 59,90 korún českých, čo v prepočte je necelých 2,40 eura. No a lacnejšie maslo majú aj u našich južných susedov. V Mosonmagyaróvári kúpil Rastislav Krátky 250-gramové maslo za 1049 forintov, v prepočte za 2,55 eura.