Koalícia má riadne problémy: Hlas-SD vystrčil rožky! Hádky pre vlastné zákony, musia presúvať hlasovania

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA – V čase, kedy parlament potrebuje rýchlo prijať zákony, vrátane jedného z najdôležitejších zákonov roka – štátny rozpočet, sa koalícia nachádza v ťažkej situácii. Tie im robia ich vlastní poslanci. Po odchode huliakovcov do opozície má totiž vládna trojka k dispozícii len 76 poslancov, čo je najtesnejšia väčšina. V ideálnom stave by im mala stačiť, avšak tento týždeň sme boli opakovane svedkami problémov, ktorým čelila. Ukázalo sa to už nie len pri otváraní schôdze ale aj hlasovaní o zákonoch.