Snažíme sa pripraviť na hroziacu mimoriadnu situáciu v zdravotníctve, tvrdí Kaliňák: Fico nevidí zmysel v akciovkách

Robert Fico a Robert Kaliňák (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

Transformácia podľa jeho slov nie je predmetom úvah ani rokovaní vlády. "Ja nemám teraz dôvod, aby sme prijímali uznesenie k niečomu, čo nie je," vyhlásil Fico po stredajšom rokovaní vlády.

Pripomenul, že rovnako ako ministri financií a zdravotníctva, aj on opakovane vyhlásil, že otázka transformácie nemocníc pre vládu nie je na stole. "Chcel by som poprosiť aj lekárov, nech si nevymýšľajú. Takáto téma neexistuje, je to vymyslená téma. Preto dnes takýto návrh nebol podaný a ja by som bol nerád, aby bola vláda nútená vyjadrovať sa k niečomu, čo nepovedala, čo nerieši, o čom nerozmýšľa, o čom neuvažuje," zdôraznil.

video

Začalo sa výjazdové rokovanie Vlády SR v Topoľčiankach (Zdroj: TASR/Jakub Popelka)

Snažíme sa pripraviť na hroziacu mimoriadnu situáciu v zdravotníctve

Vláda sa podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD) snaží pripraviť na mimoriadnu situáciu v zdravotníctve v súvislosti výpoveďami lekárov tak, aby neboli ohrození občania SR. Vyplýva to z jeho odpovede na novinársku otázku po stredajšom rokovaní vlády.

"Áno, bezpochyby hrozí mimoriadna situácia. Musíme využiť všetky nástroje, ktoré máme k dispozícii, aby sme udržali chod v štáte. To je naša povinnosť a to, ako sa nám to podarí, uvidíte. (...) Budeme sa chcieť pripraviť, aby čo s najmenšími škodami takáto situácia prešla a neboli ohrození občania SR," povedal Kaliňák.

Vyše 3300 lekárov z nemocníc naprieč Slovenskom podalo výpovede na znak nespokojnosti so situáciou v zdravotníctve, výpovedná lehota im vyprší 31. decembra. Lekári zároveň zvažujú aj výpovede z nadčasovej práce. Sú ochotní výpovede stiahnuť, ak vláda začne plniť ich požiadavky. Trvajú najmä na plnení bodov memoranda. Zároveň žiadajú, aby sa vláda uzniesla, že nedôjde k transformácii štátnych nemocníc na akciové spoločnosti.