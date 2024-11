Výmena názorov v priamom prenose: Šeliga si kopol do KDH! Okamžitá reakcia Majerského, padli ostré odkazy

Juraj Šeliga (Zdroj: Topky/Vlado Anjel, Ramon Leško)

BRATISLAVA – Výmena názorov v priamom prenose. Člen mimoparlamentnej strany Demokrati Juraj Šeliga sa pustil do opozičného KDH. Dôvodom boli výroky jedného z poslancov hnutia, Jozefa Hajka, týkajúce sa predčasných volieb. Šeliga za ne kresťanským demokratom ostro naložil. To však nenechal tak ďalší z poslancov KDH František Majerský, ktorý Šeligovi pripomenul, ako to vyzeralo, keď bol súčasťou vlády on.

Poslanci KDH o situácii v polícii: Policajti sú frustrovaní (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Člen mimoparlamentnej strany Demokrati Juraj Šeliga okomentoval víkendové vyjadrenia poslanca za KDH Jozefa Hajka. Ten povedal, že ich hnutie nevolá po predčasných voľbách a priamo neodpovedal na to, ako by sa zachovali pri hlasovaní o dôvere vláde. „Štyri roky má táto vláda. Nech to dotiahne dokonca,“ povedal v diskusii na TV Markíza. „Skoro mi zabehlo. Ale nejdem sa pýtať viac, lebo možno dostanem odpoveď - Čo Vás do toho drahý kolega?! Ale je to úsmevno trápne, pretože na jednej strane hovoria, že vláda zle, ale realita je pre nich, že nie až tak zle. Koniec koncov Glück je toho príkladom,“ reagoval na tieto vyjadrenia Šeliga. „Chápem však prečo za celý čas opozícia nevyslovovala nedôveru vláde ako celku. Nevedia ako by sa zachovali, niektorí,“ dodal ešte s tým, že premiér sa musí z takejto opozície tešiť.

Na Šeligové slová zareagoval v diskusii pod statusom poslanec za KDH František Majerský. „Juraj som rád, že som videl, ako si ty reálne vládol. Bol si vo vládnej strane a videl som, ako ste otvorili dvere tejto vláde. Bohužiaľ, teraz nesieme následky všetci. Čiže neboj sa, keby bolo hlasovanie v parlamente o predčasných voľbách, prvý zahlasujem,“ povedal a vyzval ho, aby porozmýšľal, či za to, čo teraz zažívame všetci v krajine a parlamente, môže KDH.

Šeliga mu však namiesto odpovede odpovedal protiotázkou. „Aj za to, že poslanci za KDH volia Glücka môžem ja? Aj za dohody, ktoré majú tvoji kolegovia so Smerom, aj za to môžem ja? Aj snežilo, tak to mi dáš dúfam kredit tiež,“ napísal. „Minulá vláda bola ťažká, robil som čo som vedel, aby bola stabilná, ale mohol som viac, to máš pravdu, som trpko poučený. Ale myslel by som si, že i Vy, pretože raz, keď chcelo ísť KDH so Smerom sa strana rozdelila… Z minulosti by sme sa všetci mali poučiť. Plus Ferko, Ty vieš, že si Ťa vážim, rovnako ako Ferka Mikloška tvojho menovca, ale obaja vieme, že KDH nerobí v parlamentnej opozícii to, čo mu ústava a rokovací poriadok umožňuje. Naopak, a to vieš sám, váha, prepočítava a nie je ani opozícia ani koalícia. Ja tu nejdem rozpisovať veci, o ktorých obaja vieme, že sú a dejú sa. Ale Ferko na margo môjho textu, ja som pánovi Hajkovi do úst slová nevkladal, ani som ho na reláciu nepripravoval. Ak je pre Vás obrana týchto slov, kritika tých, ktorí ich hovoria, potom máte s tým Matovičom viac ako si myslíte. Plus, ja som v minulosti KDH volil, bola to strana, ktorá bola výkladná skriňa ochrany právneho štátu, tak mi teda dovoľ občas si povedať pár slov. Kritika nie je útok. Naopak, kiežby ste boli i Vy súčasťou vlády bez Smeru a Hlasu. A Ferko, ak sa čuduješ, že ma zaskočil výrok pána Hajka, prosím prečítaj si ho ešte raz. Drž sa priateľu,“ dodal na záver.