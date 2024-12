VIDEO: SENIORI, pozor! Nenechajte si ujsť projekt ministerstva, v ktorom získate tablet zadarmo

Riaditeľka odboru podpory inovácií MIRRI SR JUDr. Lucia Lišiaková. (Zdroj: Ján Zemiar)

Čo je hlavnou myšlienkou projektu Digitálni seniori? Ako by ste ho stručne predstavili našim čitateľom?

Projekt Digitálni seniori sleduje tri základné ciele. Prvým je poskytnúť seniorom školenie digitálnych zručností. Následne si po vyškolení a nadobudnutí digitálnych zručností každý senior domov odnáša tablet, digitálne zariadenie, ktoré môže ďalej používať. Čerešničkou na torte je aj dátové pripojenie, ktoré seniori dostávajú spolu s tabletom.

Prečo ste sa rozhodli zamerať sa práve na seniorov a ľudí s obmedzením?

Ak chceme zlepšiť kvalitu života seniorov a znevýhodnených ľudí, je absolútne nevyhnutné, aby sme seniorom sprostredkovali digitálne zručnosti, ktoré im umožnia začleniť sa do dnešného sveta, pretože vieme, že všetko prechádza do online priestoru. Služby sú online a keď chceme seniorom nejako pomôcť, tak mať základné digitálne zručnosti je v dnešnej dobe absolútne nevyhnutné.

ROZHOVOR s JUDr. Luciou Lišiakovou k projektu Digitálni seniori (Zdroj: Ján Zemiar)

Ako konkrétne seniorom pomôže používanie digitálnych technológií?

Digitálne technológie vedia seniorom pomôcť minimálne v tom, že zlepšia ich kvalitu života. Senior si bude vedieť online objednať služby, objednať sa k lekárovi, pozrieť si spoje na vlak, autobusové spojenie, a taktiež zostane v kontakte so svojou rodinou. To sme videli hlavne počas pandémie koronavírusu, kedy sa najmä seniori, ako jedna z najzraniteľnejších skupín, dostávali do izolácie.

Kde všade môžu seniori absolvovať školenie a ako ste zabezpečili dostupnosť v menších mestách?

Školenia momentálne poskytujeme vo všetkých krajských mestách a okresoch. Snažíme sa ísť čo najhlbšie do regiónov a poskytovať školenia všade tam, kde je o ne záujem. Preto je naším cieľom neustále miesta rozširovať. V dnešných dňoch prebiehajú školenia takmer v šesťdesiatich okresoch na Slovensku.

Ak sa seniori chcú zúčastniť tohto projektu, ako sa môžu prihlásiť?

Najjednoduchšou cestou, ako sa senior môže prihlásiť, je ísť na našu webovú stránku www.digitalniseniori.sk, kde vyplní jednoduchý registračný formulár a my ho zaradíme do databázy. Pokiaľ má problém s registráciou online, môže zavolať na našu telefonickú linku Call centra 02/3580 3080, ktorá je k dispozícii každý pracovný deň od 8:00 do 16:00. V prípade, že preferuje osobný prístup, máme zriadené takzvané regionálne centrá v každom krajskom meste, kde im naši koordinátori veľmi radi pomôžu s registráciou.

Akým spôsobom sa seniori po prihlásení dostanú na školenia? Je zabezpečená nejaká podpora pre tých, ktorí sa potrebujú dopraviť?

Momentálne máme registrovaných 37-tisíc seniorov. Každého registrovaného seniora voláme na školenie v momente, kedy mu je pridelený termín a miesto školenia. Poprosíme o trpezlivosť. Záujem je naozaj obrovský. No žiaden registrovaný senior sa nemusí báť, na školenie ho určite zavoláme. Seniorom sa posiela esemeska, kde dostanú presné informácie o tom, kedy a kde mu školenie začína. Pokiaľ v dotazníku uviedol aj svoju mailovú adresu, príde mu aj e-mail so súhrnnými informáciami ohľadom školenia.

Projekt je financovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR. Aký rozpočet bol naň vyčlenený?

V rámci projektu máme za cieľ vyškoliť až 105-tisíc seniorov do polovice roka 2026 a na tento projekt Európska únia vyčlenila 42 miliónov eur.

Koľko seniorov už bolo vyškolených a aké sú vaše ciele pre budúcnosť?

Momentálne máme vyškolených cez 6-tisíc seniorov a toto číslo stále rastie. Naším cieľom je vyškoliť 105-tisíc seniorov do polovice roka 2026. Počet školení sa zvyšuje, takže sa netreba obávať. Každý registrovaný senior sa na školenie určite dostane.

Ako ste spolupracovali so samosprávami, aby bol projekt čo najdostupnejší pre rôzne regióny?

Komunikujeme s okresnými mestami a krajskými mestami. Záujem v okresných a krajských mestách je veľký, a preto sa aj my snažíme nadväzovať kontakty a organizovať školenia v čo najväčšom počte miest a obcí na Slovensku.

Čo by ste odkázali seniorom, ktorí sa obávajú, že nebudú stíhať, alebo že im technológie nebudú dostatočne zrozumiteľné?

Školenia poskytujeme v dvoch úrovniach, a to školenia pre začiatočníkov a pokročilých. Preto sa seniori nemusia obávať, že by nestíhali, alebo nerozumeli technológiám. Školenia sú určené práve pre nich. Napriek tomu, že majú pocit, že neovládajú absolútne žiadne digitálne zručnosti, naším cieľom je im pomôcť. Snažíme sa o to, aby nadobudli sebavedomie, aby sa naučili pracovať s digitálnymi technológiami a aby sme im uľahčili život v tejto digitálnej dobe.

Viac o projekte a k registrácii DIGITÁLNI SENIORI sa dozviete na stránke www.digitalniseniori.sk.

Registrovať sa viete aj:

osobne alebo telefonicky v regionálnych centrách:

Trnava, Zavarská 11/G, tel. č.: 0947913864

Trenčín, Legionárska 5 (Masaryčky Business Center), tel. č. : 0940992306

Nitra, Farská 7, tel. č.: 0948305496

Banská Bystrica, Partizánska cesta 3, tel. č.: 0948047827

Žilina, Poštová 1, tel. č.: 0947913327

Košice, Moldavská 10/B, tel. č.: 0948409316

Prešov, Levočská 5, tel. č.: 0940992293



Telefonicky na linke Call centra: 02/3580 3080

Advertoriál pripravený v spolupráci s MIRRI SR.