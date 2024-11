AKTUÁLNE VIDEO Na viacerých miestach Slovenska sneží! Pozor na poľadovicu, hrozí aj fujavica

(Zdroj: Topky, FB/M.W., webkamera)

BRATISLAVA - Slovensko sa dnes prebudilo do bieleho rána. Na viacerých miestach aktuálne sneží. V dôsledku mínusových teplôt hrozí aj poľadovica. Vodiči by preto mali byť opatrní.

Na viacerých miestach Slovenska aktuálne sneží a cestu pokrýva čerstvý biely poprašok. Sneženie ste zaznamenali ráno na severe Slovenska na Orave. Taktiež v okolí Žiaru. Cez deň môžeme očakávať len tenkú vrstvu snehu. Situácia sa zhorší až večer.

V Námestove sa ľudia zobudili do bieleho rána (Zdroj: Topky)

Od 23.00 h platí na celom území Slovenska prvostupňová výstraha pred snežením. SHMÚ upozorňuje, že môže napadnúť päť až desať, miestami až do 20 centimetrov snehu. Výstraha platí až do piatka (22. 11.) doobeda. Zároveň je od 21.00 h vydaná výstraha pred vetrom v Bratislavskom, Trenčianskom, Nitrianskom a Trnavskom kraji. Rovnako platí až do piatka. Od 18.00 h treba počítať aj s vetrom na horách, a to v Banskobystrickom, Prešovskom a Žilinskom kraji. Silný vietor a sneženie môžu spôsobiť fujavicu.

Podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu by zrážky mali končiť až v piatok predpoludním a na Zemplíne krátko popoludní. "Numerické modely predpovedajú za pomerne krátku dobu miestami 10-20 mm, vplyvom silného východného až juhovýchodného prúdenia na návetriach (najmä Banskobystrického kraja) aj viac. Tomu bude odpovedať ekvivalentné množstvo snehu, čo v priebehu pár hodín znamená aj výraznejšiu intenzitu, pri vetre aj komplikácie na cestách kvôli tvorbe snehových jazykov. Ak teda nemusíte, radšej si na piatok ráno a dopoludnie cestu neplánujte," poznamenali na sociálnej sieti.

Dopravu od rána bude komplikovať aj poľadovica. V Banskobystrickom, Prešovskom a Žilinskom kraji s ňou treba počítať až do večera. Výstraha prvého stupňa pred poľadovicou platí do 10.00 h v celom Trenčianskom a Košickom kraji, tiež v okresoch Levice, Nitra, Topoľčany, Zlaté Moravce, Hlohovec a Piešťany. Meteorológovia varujú, že tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravu, pohyb osôb či infraštruktúru.