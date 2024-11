Cestujúci za autobusový lístok v TOMTO meste zaplatia dvojnásobok: Aký je dôvod?

(Zdroj: Getty Images)

PIEŠŤANY - Mesto Piešťany plánuje od 1. januára 2025 zmeny v cenách cestovného. Cestujúci za lístok v mestskej autobusovej doprave (MAD) pri platbe v hotovosti zaplatia dvojnásobok. Poslanci zobrali na zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ) vo štvrtok (14. 11.) návrh zmien na vedomie. Cieľom je zosúladenie cenníka cestovného MAD so súčasnými trendami, postupná eliminácia platieb v hotovosti a predpríprava na prípadný integrovaný dopravný systém.

MsZ tiež prijalo pozmeňujúce návrhy o výhodnejších cenách pre držiteľov preukazov ŤZP a ich sprievodcov a o možnosti platby za lístky formou SMS. Podľa zverejnenej dôvodovej správy dopravná karta dopravcovi poskytuje údaje, ktoré slúžia ako podklad na tvorbu koncepcií v hromadnej autobusovej doprave.

Z 0,50 eura na jedno euro

Cena za cestovný lístok platený hotovosťou by mala stúpnuť z 0,50 eura na jedno euro. Ak budú cestujúci používať dopravnú kartu, navrhuje sa minimálny nárast ceny z aktuálnych 0,49 eura na 0,50 eura, pri platbe kartou bude cena 0,80 eura. Eliminácia platieb v hotovosti má tiež za cieľ, aby vodič postupne nemusel lístky vydávať vôbec, čím by sa skrátila doba nástupu cestujúcich do autobusu. Úpravy cenníka a tarify MAD od 1. januára 2025 majú zvýhodniť domácich cestujúcich a vybrané skupiny cestujúcich, ale tiež zvýšiť tržby, ktoré zároveň pomôžu dotovať bezplatné cestovanie pre vyhradené skupiny cestujúcich.