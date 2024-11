Ďalšie komplikácie! Európska centrálna banka kritizuje kroky vlády, obula do transakčnej dane! Kamenický reaguje

Európska centrálna banka kritizuje transakčnú daň z dielne Ministerstva financií, ktorému šéfuje Ladislav Kamenický (Zdroj: SITA/AP, Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Uplatňovanie dane z finančných transakcií na Slovensku podľa aktuálne nastavených pravidiel by mohlo ovplyvniť činnosť Národnej banky Slovenska (NBS), a tým aj menovú politiku Európskej centrálnej banky (NBS). Hrozí tiež negatívny vplyv na európsky aj slovenský finančný systém a sťaženie prístupu k hotovosti na Slovensku. Konštatuje to ECB v stanovisku k zákonu o dani z finančných transakcií, ktoré vydala pred niekoľkými dňami. Nová daň sa má vyberať od apríla budúceho roka.

Vzhľadom na nejasné znenie právnej normy ECB predpokladá, že sa táto daň vzťahuje aj na NBS, ktorá môže využívať len niektoré výnimky uvedené v zákone. Uloženie dane na operácie menovej politiky, devízové operácie, operácie v oblasti správy devízových rezerv a týkajúce sa vydávania hotovosti by pritom podľa ECB bolo nezlučiteľné s funkčnou nezávislosťou Eurosystému, a teda neoprávnené.

"Vzhľadom na nejasný a rozporuplný rozsah a znenie oslobodení od dane, ktoré sa do určitej miery vzťahujú na NBS v súvislosti s operáciami Eurosystému, a tiež vzhľadom na potrebu chrániť finančnú nezávislosť NBS, ECB vyzýva slovenské orgány, aby zvážili udelenie všeobecného oslobodenia NBS od dane," uviedla centrálna banka v stanovisku.

ECB vymenovala viaceré negatívne vplyvy

ECB vymenovala viacero spôsobov, ako môže transakčná daň negatívne ovplyvniť jej menovú politiku. Zdanenie by mohlo znížiť atraktívnosť vkladov bánk splatných na požiadanie v NBS, čo by malo rovnaký efekt ako zvýšenie sadzby ECB. Uloženie vyššej dane na vydávanie bankoviek ako na digitálne rezervy by zase narušilo cenu peňazí centrálnej banky. Daň môže mať podľa ECB škodlivý vplyv na likviditu na finančnom trhu, ktorá je dôležitá na účinné vykonávanie menovej politiky. Zvýšenie nákladov bánk na financovanie by mohlo nepriaznivo ovplyvniť poskytovanie úverov na Slovensku.

Poskytovatelia platobných služieb budú tiež musieť v súvislosti so zavedením novej dane upraviť svoje systémy. Zvýšené prevádzkové náklady sa následne môžu podľa ECB preniesť na klientov. To môže mať za následok zvýšenie ceny a oslabenie dopytu po platobných službách na Slovensku, ako aj čiastočné odklonenie hospodárskych a finančných aktivít do iných členských štátov. "Vzhľadom na možný vplyv dane na objem finančných transakcií a dopyt po platobných službách odporúča ECB slovenskému zákonodarcovi, aby vykonal komplexné posúdenie vplyvu s cieľom identifikovať potenciálne negatívne dôsledky dane na slovenský finančný systém a hospodárstvo ako celok," vyzvala centrálna banka.

Európska centrálna banka odporúča daň prehodnotiť

Zároveň pripomenula, že kým operácie uskutočňované platobnými kartami sú od transakčnej dane oslobodené, táto daň zavádza dodatočné náklady na používanie hotovosti. Znamená to obmedzenie prístupu k hotovosti, ktoré oslabuje účinnosť postavenia eurobankoviek ako zákonného platidla. "ECB preto odporúča, aby sa daň prehodnotila. ECB je neutrálna, pokiaľ ide o hotovostné a elektronické platobné prostriedky, čo znamená, že neuprednostňuje jeden nástroj pred iným," zdôraznila vo svojom stanovisku. Vnútroštátne opatrenia by podľa nej nemali v praxi spôsobovať, že používanie eurobankoviek je drahšie ako elektronické spôsoby platby.

Európska centrálna banka upozornila tiež na to, že nebol vytvorený primeraný čas na posúdenie návrhu zákona a následné zohľadnenie jej stanoviska slovenskými orgánmi ešte pred schválením právnej normy. ECB prijala žiadosť Ministerstva financií (MF) SR o stanovisko k návrhu zákona o dani z finančných transakcií 25. septembra a Národná rada (NR) SR ho schválila už 3. októbra tohto roka.

Reakcia rezortu financií

Ministerstvo financií SR oslovilo Európsku centrálnu banku so žiadosťou o posúdenie plánovaného zavedenia dane z finančných transakcií vo vzťahu k Národnej banke Slovenska (NBS). V rámci štandardnej odbornej komunikácie rezort obdržal od ECB stanovisko, v ktorom dáva na zváženie niektoré technické náležitosti zavedenia dane. Uviedlo to ministerstvo v reakcii na medializované stanovisko ECB.

"Nejde o žiaden návrh ECB na zrušenie daného konsolidačného opatrenia, ani na jeho zásadné zmeny. ECB dáva na zváženie uplatňovanie dane voči NBS. Dôraz pritom kladie v zásade iba na potrebu jasnejšie definovať, že transakčná daň sa nebude vzťahovať na vykonávanie operácií menovej politiky zo strany NBS," priblížil rezort financií. Zároveň odmieta niektoré medializované informácie, podľa ktorých centrálna banka žiada, aby SR prehodnotila zavedenie dane z finančných transakcií ako takej.

ECB podľa ministerstva štandardne ako pri ostatných hodnotiacich správach pripomína, aby zavedenie dane zásadne neovplyvnilo hospodárenie bánk. "Ani táto informácia nemá žiaden vplyv na už schválenú legislatívu, keďže zavedenie dane zásadne neovplyvní financovanie bánk a zasiahne bankový sektor rovnako, ako iné bežné podnikateľské subjekty, na ktoré sa daň bude vzťahovať," predpokladá rezort.

Zdôraznilo, že pravidelne vedie s ECB odborný a konštruktívny dialóg pri všetkých legislatívnych úpravách, ktoré sa dotýkajú NBS a ňou vykonávanej menovej politiky. "MF SR totiž k rozhodnutiam pristupuje maximálne zodpovedne s dôrazom na prvoradú ochranu finančnej stability a finančných záujmov Slovenskej republiky," doplnil rezort.