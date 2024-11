Kamenický avizuje revolúciu v platení: Nakupovanie na Slovensku majú zmeniť QR kódy a prísnejšie pravidlá

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Jedným z hlavných opatrení je zavedenie QR platieb, ktoré by mali dopĺňať existujúce možnosti, ako je platba kartou či hotovosťou. Minister Kamenický zdôraznil, že zákazníci by mali mať na výber rôzne spôsoby úhrady. QR platby sú podľa neho riešením, ktoré podnikateľov nebudú zaťažovať poplatkami, na rozdiel od platobných terminálov „Je to riešenie, ktoré by jednotlivých podnikateľov nemalo stáť na poplatkoch nič,“ uviedol minister.

Prezident Finančnej správy Jozef Kiss spresnil, že pre menších obchodníkov bude k dispozícii statický QR kód, ktorý bude pridelený finančnou správou ako registračné číslo. Naopak, väčšie prevádzky, ako sú nákupné centrá a reťazce, budú používať dynamické QR kódy, ktoré budú generovať údaje o konkrétnej transakcii vrátane zakúpeného tovaru a ceny.

„To znamená, že vždy pri aktuálnej platbe sa vám vygeneruje kód s platobnými údajmi, s informáciami, čo ste si kúpili, koľko ktorá položka stála. Toto sa zosníma, platba prebehne, tak ako pri platobnej karte,“ vysvetlil.

Minister zdôraznil, že nový systém si vyžiada dôkladné testovanie a prípravu legislatívy. „Ak to bude od prvého januára roku 2026, tak som s tým spokojný,“ uviedol Kamenický. Príprava zákona bude podľa neho prebiehať v štandardnom legislatívnom procese, pričom očakáva pripomienky a návrhy zo strany podnikateľov. Minister zároveň ubezpečil, že zákazníci o možnosť platby v hotovosti neprídu.

Ďalšie zmeny

Medzi motivačné opatrenia patria podľa Kamenického eFaktúra, boj proti tzv. bezbločkovému hospodárstvu, paušálny odpočet dane z pridanej hodnoty (DPH) pri používaní motorových vozidiel na osobné a podnikateľské účely, ďalej zamedzenie "podliezania" limitu pre povinnú registráciu DPH a online prístup finančnej správy do mýtneho systému.

K podporným opatreniam možno podľa ministra zaradiť tzv. softwarningy, teda upozornenia finančnej správy pre daňovníkov. "Hovoríme o viditeľnej a efektívnej finančnej správe (cielených kontrolách finančnej správy), ako aj o osvete a daňovej gramotnosti," dodal minister financií.