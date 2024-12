AKTUÁLNE Európska centrálna banka znížila úrokové sadzby o 25 bázických bodov

Sídlo ECB (Zdroj: TASR/DPA)

Rada guvernérov sa rozhodla znížiť tri kľúčové sadzby ECB o 25 bázických bodov. Úrokové sadzby jednodňových sterilizačných operácií, hlavných refinančných operácií a jednodňových refinančných operácií sa tak s účinnosťou od 18. decembra 2024 znížia na 3,00 %, 3,15 % a 3,40 %.Celková inflácia v eurozóne má podľa najnovších projekcií ECB dosiahnuť 2,4 % v roku 2024 a postupne ďalej klesať až na 2,1 % v roku 2027. Priemerná jadrová inflácia bez zahrnutia nestálych cien potravín a energií by mala klesnúť z úrovne 2,9 % v roku 2024 na 1,9 % v roku 2027.ECB konštatovala, že v dôsledku jej nedávnych rozhodnutí o znížení sadzieb postupne klesajú ceny úverov pre podniky aj domácnosti. Podmienky financovania však zostávajú prísne, keďže menová politika je stále reštriktívna a minulé zvyšovanie úrokových sadzieb sa naďalej premieta do nesplatených úverov.

ECB ďalej uviedla, že v porovnaní so septembrovými odhadmi teraz počíta s pomalším hospodárskym oživením. Tempo hospodárskeho rastu tak má podľa aktuálnych projekcií dosahovať 0,7 % v roku 2024, 1,1 % v roku 2025, 1,4 % v roku 2026 a 1,3 % v roku 2027. Oživenie by sa malo opierať najmä o rastúce reálne príjmy domácností a zvýšenú investičnú aktivitu firiem. Postupné slabnutie účinkov reštriktívnej menovej politiky by malo časom viesť k oživeniu domáceho dopytu.Rada guvernérov ECB zopakovala, že je odhodlaná zabezpečiť trvalé ustálenie inflácie na cieľovej úrovni 2 % v strednodobom horizonte. Menovú politiku mieni naďalej upravovať na základe podmienok v ekonomike bez toho, aby sa zaviazala ku konkrétnemu smerovaniu sadzieb.