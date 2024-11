Európa plánuje zaviesť prevratný príspevok: Až 7 000 eur od štátu na nový elektromobil!

(Zdroj: Getty Images)

BRUSEL - Francúzsky minister priemyslu, Marc Ferracci, predstavil návrh na celoeurópske dotácie na nákup elektromobilov. Tento krok má za cieľ posilniť európsky automobilový priemysel a podporiť predaj elektromobilov vyrobených priamo v Európe. Francúzsko by chcelo inšpirovať Európsku úniu svojím súčasným systémom dotácií, kedy ponúkajú príspevok až do výšky 7-tisíc eur.

Ferracci chce, aby sa podpora zameriavala predovšetkým na európskych výrobcov, čo by im poskytlo lepšie podmienky na konkurovanie Číne, ktorá na globálnom trhu ponúka lacnejšie elektromobily. Podmienky na získanie príspevkov by podľa návrhu boli viazané aj na emisie CO2 pri výrobe, čo by prakticky vylúčilo čínskych výrobcov, ktorí nespĺňajú európske štandardy.

Čína je „lacnejšia a inovatívnejšia“, pokiaľ ide o elektromobily, priznal Ferracci. „Máme problém s konkurencieschopnosťou, dopytom a nekalými čínskymi obchodnými praktikami.“ Európski výrobcovia zároveň musia podľa neho do e-mobility „veľmi veľa investovať“. „Budúcnosť nášho automobilového priemyslu závisí od toho, či nájdeme odpoveď na tieto kolosálne výzvy,“ povedal v rozhovore pre nemecký Handelsblatt.

(Zdroj: TASR/Jan Woitas/dpa)

Okrem dotácií na nákup sa Francúzsko, na rozdiel od Nemecka či Slovenska, vyslovuje aj za zavedenie vyšších ciel na elektromobily dovážané z Číny. Vyšetrovanie Európskej komisie jasne ukázalo, že celý hodnotový reťazec elektromobility v Číne dotuje štát, uviedol francúzsky minister priemyslu. "Dodatočné tarify sú preto oprávnené a spravodlivé."

Dočkáme sa opäť dotácii aj na Slovensku?

Ak by návrh v Bruseli prešiel, štedrých dotácii by sme sa opäť dočkali aj na Slovensku, kde bol v minulosti o podobné výzvy veľký záujem. O prvé dotácie sme mohli požiadať už v roku 2016, a to cez Ministerstvo hospodárstva. Fyzické osoby, firmy či mestá a obce mohli získať dotáciu do výšky 5 000 eur. Program bol ukončený v roku 2018 a celkovo podporil 808 žiadateľov.

V roku 2019 prišlo MH SR s novým akčným plánom na podporu elektromobility, v ktorom sme mohli získať až 8-tisíc eur na elektromobil a 5-tisíc eur na plug-in hybrid. O program bol veľký záujem, dotácie sa minuli za necelé 4 minúty. V rokoch 2020 až 2023 žiadny dotačný program neprebiehal.