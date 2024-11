AKTUÁLNE Dopravná situácia v Bratislave: Zdržíte sa na viacerých úsekoch

Ilustračné foto (Zdroj: Topky)

archívne video

Obrovské kolóny na R1

Vodiči si počkajú polhodinu aj na vjazde do Bratislavy zo Stupavy po D2, rovnako sa zdržia aj na ceste I/2. Na bratislavskej diaľnici D1 od Zlatých pieskov v smere na Prístavný most do Petržalky sa čaká v kolóne 15 až 20 minút. Na vjazde do Bratislavy smerom z Pezinka je desaťminútové zdržanie. Na diaľnici D2 na vjazde do Bratislavy v smere z Maďarska si vodiči počkajú podľa Zelenej vlny STVR päť až sedem minút.