Obrovská zmena pri peniazoch z druhého piliera: Ľuďom uľahčí rozhodovanie o odchode do dôchodku! V hre sú stovky eur

Ilustračné foto (Zdroj: Gettyimages.com)

Programový výber z II. piliera sa posúva až do konca roka 2028. Ide o dobrú správu, pretože mnohí pri rozhodovaní, kedy ísť do dôchodku, to berú do úvahy. Programový výber totiž umožňuje ľuďom vybrať si úspory z II. piliera jednorazovo a naraz. Ako informuje Mihál, približne 90 percent sporiteľov si pri odchode do dôchodku zvolí práve túto možnosť.

archívne video

Hlas-SD obral dôchodcov o benefity, tvrdí Michal Šípoš (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

"Po slovensky povedané, nechávajú si svoje úspory v druhom pilieri ´vykešovať´. Netreba sa im čudovať, pretože ponuky doživotných dôchodkov z druhopilierových úspor sú zúfalstvo a výsmech súčasne," hovorí Mihál. Pripomína, že pôvodne mal byť programový výber možný len do konca roka 2023. Ďalšími novelami sa táto možnosť programového výberu posúvala najskôr do konca roka 2024 a ďalej do konca roka 2025. Podľa novely schválenej v utorok (5. 11.) v parlamente sa možnosť programového výberu zachováva až do konca roka 2028.

Referenčná suma je v tomto roku vo výške 651,70 eura

Referenčná suma na jednorazovú výplatu dôchodku z druhého piliera je v tomto roku vo výške 651,70 eura, čo je medziročne o 130,40 eura viac. V prípade, že sporiteľ poberá riadny dôchodok alebo viacero dôchodkov v úhrne prevyšujúcom sumu 651,70 eura, tak môže požiadať dôchodkovú správcovskú spoločnosť o vyplatenie celej nasporenej sumy v druhom pilieri aj jednorazovo. Mihál predpokladá, že referenčná suma stanovená na rok 2025 bude odhadom 685 eur.

(Zdroj: Getty Images, TASR/Martin Baumann)

Ako priblížil hovorca Sociálnej poisťovne (SP) Martin Kontúr, programový výber sa z druhého piliera uskutočňuje formou dohody, v ktorej si sporiteľ určí s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou mesačnú sumu dôchodku, obdobie vyplácania alebo aj jednorazový výber celej nasporenej sumy príspevkov. Jedinou podmienkou programového výberu je podľa neho, že súčet súm dôchodkových dávok, ktoré sú vyplácané sporiteľovi, musí byť vyšší ako referenčná suma.