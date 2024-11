Šokujúce plány Dankovej SNS: Majú záujem o MINISTERSTVO VNÚTRA!

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA – Odchádzajú im poslanci, bez pomoci Smeru-SSD by nemali ani poslanecký klub a ich ministerka kultúry síce ustála pri odvolávaní svoju pozíciu, no nezaobišlo sa to bez náznaku kritiky z radov koalície. SNS si napriek tomu nárokuje ďalšie ministerstvo. V hľadáčiku má jeden z kľúčových rezortov – ministerstvo vnútra.

archívne video

Tlačová konferencia Andreja Danka: Vyjadrenie poslaneckého klubu SNS (Zdroj: Topky/ Vlado Anjel)

Záujem SNS o ministerstvo vnútra potvrdil ich poslanec Roman Michelko. Národniari by rezort chceli v prípade, že by sa terajší minister vnútra a šéf Hlasu Matúš Šutaj Eštok stal predsedom parlamentu. Informoval o tom Denník N. „Neviem o tom, že by dohoda bola uzavretá,“ povedal Michelko o stave rokovaní. Na otázku, prečo by mala mať SNS, ktorá má len sedem poslancov, až štyri ministerstvá, odpovedal aj to, že každý hlas je potrebný. Poslanec za Hlas-SD Samuel Migaľ však tvrdí, že aj keby sa Šutaj Eštok presunul na post šéf parlamentu, rezort vnútra si ponechajú. „Vôbec si neviem predstaviť, že by došlo k nejakému šachovaniu s rezortmi v rámci koalície,“ povedal.

Šéfa parlamentu nemáme už mesiace

Post predsedu parlamentu je voľný už niekoľko mesiacov. Podľa koaličnej zmluvy patrí strane Hlas-SD, avšak po odchode Petra Pellegriniho do prezidentského paláca si ho začala nárokovať aj SNS. Pre ich vzájomné rozbroje zostával funkcia neobsadená a Národnú radu SR dočasne vedie poverený podpredseda parlamentu za Hlas-SD Peter Žiga.

Minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD) sa cez víkend nechal počuť, že ich voľbou na post predsedu Národnej rady SR je stále minister investícií Richard Raši (Hlas-SD). Pripustil však, že v koalícii prebieha diskusia, že by sa na tento post posunul šéf rezortu vnútra Matúš Šutaj Eštok.

Tomáš zároveň zachytil vyjadrenia premiéra Roberta Fica (Smer-SD), ktorý doteraz podporoval na pozíciu predsedu NR SR Andreja Danka (SNS), že sa zmenili pomery v parlamente a klub SNS má len sedem poslancov. "To by malo dynamizovať procesy pri voľbe predsedu parlamentu. Čiže máme veľké očakávania pri zmene pomerov, že sa tá voľba pohne a strana Hlas bude mať predsedu parlamentu," povedal.