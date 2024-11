Zákazníci sa sťažujú na nedostatok vajec: Pulty zívajú prázdnotou! Obchody reagujú, výpadok vraj nie je

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Situácia s vajciami v obchodoch je v súčasnosti komplikovaná. Slováci vo viacerých obchodoch avizovali nedostatok vajec, dostupné boli len viackusové balenia, zvyčajne nad 20 vajec. To, že problém skutočne zasiahol slovenské obchody, nám napísal aj Arthur z Bratislavy. Ten bol ento týždeň vo viacerých obchodoch, v žiadnom klasické 10-kusové balenie nenašiel.

Archívne VIDEO Vajcia z Ukrajiny môžu už o rok vytlačiť z pultov reťazcov domácich producentov

Vajcia z Ukrajiny môžu už o rok vytlačiť z pultov reťazcov domácich producentov (Zdroj: TASR/Henrich Mišovič)

"Bol som nakúpiť v Kauflande, Lidl aj Tesco, v ani jednom obchode som nenašiel 10-kusové balenie vajec. Všade len väčšie, 30-kusové balenia. Keď som sa pýtal zamestnancov obchodov, nevedeli mi povedať, či a kedy budú klasické balenia," povedal Arthur pre Topky.sk.

Vybrakované pulty v Tescu. (Zdroj: Topky.sk )

Osobne sme sa boli pozrieť do dvoch obchodov - Tesco a Lidl, kde sme problém s dodávkami zaregistrovali. Ani v jednom z obchodov sme 10-kusové balenia nenašli. V Lidl dokonca nemali žiadne balenie vajec. Tento problém nám potvrdila aj čitateľka Dominika, ktorá bola nakúpiť v Lidl v bratislavských Vajnoroch. "Ani jedno vajce," napísala.

Nedostatok vajec v Lidl vo Vajnoroch. (Zdroj: Tip čitateľa - Dominika)

"Už som v treťom obchode a nikde neviem zohnať vajíčka, v celých Zlatých Moravciach," posťažovala sa nám v nedeľu čitateľka Aneta.

Obchody výpadky neevidujú

Pýtali sme sa preto obchodov, či evidujú vzhľadom na situáciu s vtáčou chrípkou a skutočnosťou, že v Dvoroch nad Žitavou museli zlikvidovať celý chov, vyše 40-tisíc nosníc pre potvrdenie ochorenia, výpadok vajec v obchodoch. Ich odpovede však prekvapili.

"BILLA Slovensko má v súčasnosti vajcia iba od slovenských dodávateľov. Dodávky vajec sú síce menšie, ale pravidelné. Analyzujeme možnosti na trhu tak, aby sme nášmu zákazníctvu vedeli tento tovar ponúknuť, ako vždy, respektíve bez väčších obmedzení," napísal hovorca spoločnosti Billa Marek Kravjar.

Obdobne odpovedali aj zo spoločnosti Coop Jednota Slovensko. "V našej domácej maloobchodnej sieti COOP Jednota zatiaľ neevidujeme výpadky dodávok vajec od našich slovenských dodávateľov. Jednotlivé spotrebné družstvá zároveň dlhodobo spolupracujú na regionálnej úrovni aj s menšími lokálnymi producentmi vajec. Ponuka slepačích vajec na pultoch našich predajní aktuálne pokrýva dopyt zákazníkov."

Vybrakované pulty boli aj v Lidl pri Dunajskej Strede. (Zdroj: Topky.sk )

Podľa Adriany Maštalircovej zo spoločnosti Lidl sa producenti momentálne pripravujú na zimné obdobie, v ktorom sa dopyt po vajíčkach pravidelne zvyšuje. "Spolupracujeme s viacerými domácimi i zahraničnými dodávateľmi, aby sme mohli ponúkať našim zákazníkom ten najlepší pomer ceny a kvality a uspokojiť aj ich množstevný dopyt," napísala pre Topky.sk.

Situáciu s dodávkami vajec monitorujú aj v spoločnosti Lidl. "V našich predajniach zabezpečujeme dostatočné zásoby vajíčok pre zákazníkov. Naším cieľom je ponúknuť našim zákazníkom široký sortiment produktov za vždy výhodné ceny a byť stále ich prvou voľbou pri nakupovaní," napísala hovorkyňa spoločnosti Lucia Vargová.

Cena sa bude zvyšovať

Podľa Martina Krajčoviča z Slovenskej aliancie moderného obchodu sa treba v najbližšom období pripraviť na zdražovanie. Môže za to jednak vtáčia chrípka, ale aj blížiace sa vianočné sviatky. "Tlak na cenu ceny bude prirodzený. Keď do toho ešte padol takýto výpadok na takého veľkého producenta, tlak môže byť ešte silnejší,“ uviedol Krajčovič pre portál tvnoviny.sk. Ako však ubezpečil, vajíčková kríza nehrozí a spotrebiteľom odporúča robiť si predčasné zásoby. „Obchodníci robia maximum pre to, aby sme zabezpečili dostatok vajec. Sme na jednotnom európskom trhu, ktorý nás chráni,“ ubezpečuje Krajčovič.

(Zdroj: gettyimages.com)

Zväz obchodu: Dodávky máme zabezpečené

Domáce obchodné siete združené vo Zväze obchodu (ZO) SR majú dodávky vajec zabezpečené z domácej produkcie. Z farmy v Dvoroch nad Žitavou, infikovanej vtáčou chrípkou, vajcia aktuálne neodoberajú, preto neevidujú žiadne citeľné výpadky na pultoch. Uviedol to pre TASR Filip Kasana, prezident ZO SR.

Čitateľka Aneta nevedela vajíčka zohnať v celých Zlatých Moravciach. (Zdroj: Tip čitateľa - Aneta)

"Nateraz ide o problém lokálny a dočasný, ktorý by sa mal v priebehu mesiaca vyriešiť. Obchodníci z vlastnej iniciatívy nebudú zvyšovať ceny vajec. Pevne veríme, že ani producenti sa nebudú snažiť danú situáciu cenovo zneužiť," zdôraznil. Poznamenal však, že výpadok produkcie vajec na slovenskom trhu na úrovni 10 až 15 % sa zákonite musí prejaviť. "Navyše obdobný problém s vtáčou chrípkou eviduje aj veľká poľská farma, ktorá dodáva vajcia aj na slovenský trh," dodal Kasana.

ÚHS: Ceny vajec pred Vianocami rastú každoročne, v SR môžu aj pre vtáčiu chrípku

Ceny vajec v rámci Európy, ako aj Slovenska každoročne rastú pred Veľkou nocou a Vianocami. Dôvodom je výrazný rast dopytu po vajciach. Únia hydinárov Slovenska (ÚHS) preto očakáva rast cien vajec aj do konca tohto roka. Na Slovensku sa ich cena môže zvýšiť aj pre výskyt vtáčej chrípky u veľkého slovenského producenta.

"Konkrétny rast cien je dnes problematické predpokladať, pretože bude závisieť aj od výskytu vtáčej chrípky a prípadného rastu výrobných nákladov v chovoch hydiny. Efekt vtáčej chrípky na rast cien vajec bude závisieť od množstva chovov a nosníc v nich v rámci Európy, ktoré budú počas jesene a zimy postihnuté nákazou vtáčej chrípky," vysvetlil riaditeľ ÚHS Daniel Molnár.

Poznamenal, že výskyt vtáčej chrípky na farme v Dvoroch nad Žitavou spôsobí pokles produkcie konzumných vajec na Slovensku o 10 až 15 % na najbližšie dva až tri mesiace. "Po ukončení opatrení nariadených na tejto farme zo strany Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR (približne jeden mesiac) postupne bude na farme obnovený chov nosníc a produkcia vajec," doplnil. Slovenskú produkciu vajec nie je podľa Molnára možné nahradiť, pretože zvýšenie počtu nosníc alebo produkcie vajec je proces, ktorý trvá niekoľko mesiacov. "Preto očakávame, že narastú dovozy vajec zo zahraničia. V posledných rokoch sú najväčšie dovozy z Poľska, Českej republiky a Maďarska," priblížil.