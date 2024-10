Dcéra bývalého ministra Jána Počiatka sa pobila na ulici: Mladík mal údajne narážky na jej rodinu!

(Zdroj: SITA/Marko Erd, instagram/stokarsky_zaznamnik)

Incident sa odohral v obľúbenej lokalite pri Manderláku, kde sa mladí ľudia často stretávajú počas večerov. Informoval o tom PLUS 7 DNÍ. Na záberoch vidieť, ako sa Kristína pustila do fyzickej potýčky s mužom v teplákoch, pričom došlo k momentu, keď ju mladík prudko sotil na zem. Kristína však nezaváhala, postavila sa a pokračovala v potýčke. Jej rovesníci, ktorí incident sledovali zblízka, ju povzbudzovali do ďalších úderov s výkrikmi ako „Daj mu!“ alebo „Ako mu naj..ala!“.

Kristína pre týždenník potvrdila, že na videu je skutočne ona, a vysvetlila, že situácia bola vyprovokovaná. „Viem, o aké video ide, a áno, videla som ho. Ale bolo to, bohužiaľ, celé vytrhnuté z kontextu,“ uviedla. Tvrdí, že celá vec vyplynula z narážok na jej rodinu, čo podľa nej vyvolalo napätú situáciu, ktorá eskalovala až do fyzického konfliktu.

Jej otec Ján Počiatek, niekdajší minister financií a dopravy, sa momentálne zdržuje mimo Slovenska, kde žije s rodinou po sérii politických káuz. Medzi tie najznámejšie patrí prípad Lemikon a Tipos, kde štátu hrozila strata 13 miliónov eur. Počiatek je v tomto prípade obvinený z nedbanlivosti pri nakladaní s verejnými financiami.