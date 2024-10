Českom otriasa šokujúci prípad: FOTO Okoloidúci pri prechádzke našli novorodenca! Ležal pohodený pod stromom

(Zdroj: Policie ČR)

V stredu večer vyrážali českí policajti do Žitnej ulice v brnenskej mestskej časti Řečkovice. Ako približuje polícia, náhodný okoloidúci tam našiel pod stromom opusteného novorodenca. Spolu s priateľkou dieťa zabalili do deky z auta, preniesli do bytu a zavolali záchranárov.

"Tí čerstvo narodené dievčatko, ktoré bolo našťastie v poriadku, po kontrole previezli do nemocnice. Potrebujeme hovoriť so všetkými, ktorí sa v mieste pohybovali medzi 19:00 a 22:00 hodinou a aj s matkou, ktorá môže byť bez lekárskeho ošetrenia ohrozená na zdraví," uviedla česká polícia. Zatiaľ teda nie sú známe presné okolnosti, kvôli ktorým došlo k odloženiu bábätka v takto nehostinných podmienkach.

