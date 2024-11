Poslanecký prieskum v Národnej transplantačnej organizácii podľa Marcinkovej odhalil viaceré nesúlady so zákonom

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Pondelkový poslanecký prieskum v Národnej transplantačnej organizácii (NTO) podľa poslankyne Národnej rady SR Vladimíry Marcinkovej (SaS) ukázal viacero vecí, ktoré nie sú v súlade so zákonom. Dozor nad vývozom pupočníkovej krvi do zahraničia podľa nej zlyhával, porušená mala byť aj slovenská a európska legislatíva. Riaditeľ organizácie Daniel Kuba by mal podľa poslankyne zvážiť odstúpenie z funkcie.

"V rámci dokumentácie sme narazili asi na päť-šesť vecí, ktoré sú v nesúlade so zákonom a nevyžadovalo si to ani nejakú nadprácu, vlastne pozrieť sa na to a vidieť, že tu veci neprebiehajú tak, ako podľa zákona majú," vyhlásila poslankyňa.

archívne video

Poslanci zo SaS o kauze obchodovania s pupočníkovou krvou (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Poukázala napríklad na to, že niektoré vzorky krvi neboli označené spôsobom, aký vyžaduje slovenská aj európska legislatíva. Tiež, že proces schvaľovania žiadostí na vývoz krvi zo Slovenska bol podľa zistení poslancov len formalitou. Vo viacerých prípadoch podľa jej slov pri dátumoch videli, že súhlas s vydaním darcovskej pupočníkovej krvi bol vydaný ešte v ten istý deň, ako prišla žiadosť. V NTO podľa nej nebola vôľa vykonávať poctivý dozor nad darcovskými tkanivami.

Minister zdravotníctva dal situáciu preveriť

Marcinková sa v rámci prieskumu zaujímala aj o to, ako sa darcovské vzorky pupočníkovej krvi môžu dostať zo Slovenska, keď nešlo o ich využitie na transplantáciu. "Pýtali sme sa na to riaditeľa. Čakali sme, že nám vysvetlí, ako je možné, že každá jedna žiadosť bola vybavená. Nezamietli žiadnu. Stačilo, že im napísal nejaký lekár v zahraničí a my sme poslali vzorku na rôzne experimentálne účely. Kde bol náš štátny orgán hluchý a slepý, že také niečo dovolil," pýta sa.

Poslankyňa Marcinková v októbri poukázala na problém s darovaním pupočníkovej krvi, ktorá sa mala podľa nej stať predmetom biznisu. Odbery zabezpečuje Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek, ktorý je súčasťou skupiny Cord Blood Center Group. S krvou podľa Marcinkovej spoločnosť obchoduje v zahraničí. Riaditeľ registra Zohdy Hamid sa voči "negatívnej kampani" ohradil. Hovorí o cielenej snahe o diskreditáciu. Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) dal situáciu preveriť. Potvrdil, že dozor v tejto oblasti nebol vykonaný veľmi dlho. Slovenská hematologická a transfúziologická spoločnosť víta otvorenie diskusie o téme pupočníkovej krvi.