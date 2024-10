Maslom to nekončí: Experti predpovedajú ďalší čierny scenár! Zdražieť má aj iná základná POTRAVINA

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

V obci Dvory nad Žitavou v okrese Nové Zámky sa počas minulého týždňa vyskytlo ohnisko nákazy vtáčej chrípky, pričom na farme najväčšieho slovenského producenta museli utratiť celý chov. Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Zámky zároveň vymedzila ochranné pásmo o polomere minimálne 3 kilometre okolo ohniska nákazy. Cez víkend tiež nákazu odhalili na území Modry.

archívne video

V budúcom roku hrozí zvýšenie cien energií, v prípade plynu až o 30 percent, varuje SaS (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

Porastú ceny vajec?

Či aktuálna situácia v súvislosti s nákazou vtáčej chrípky spôsobí rast cien slepačích vajec odpovedal pre tvnoviny.sk predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu Martin Krajčovič. Ten pripomína, že 90 percent vajec pochádza zo slovenských chovov a Novogal je najväčší producent na Slovensku.

„Výpadok bude značný a to sa buď nahradí zahraničnou produkciou, ale akonáhle by nebolo na európskom trhu dostatok vajec, aby sa takýto výpadok na Slovensku z okolitých krajín nahradil, tak to zvýši tlak na cenu. Pretože dopyt bude výrazne vyšší ako ponuka," uvádza predikciu Krajčovič. Zároveň dodáva, že ideme do vianočnej sezóny, kedy je tlak na nákup vajec vyšší, čiže to znamená, že zákazníci viac nakupujú a výpadok môže byť o to bolestivejší.

(Zdroj: gettyimages.com)

Možný rast cien slepačích vajec predpovedá aj finančný analytik. "Pri niektorých surovinách, ako slepačie vajcia, môže nastať rast v dôsledku výpadku domácej produkcie. To by predražilo aj iné potravinárske výrobky a posilnilo by to proinflačné trendy, ktoré nás najmä v prvej polovici budúceho roka čakajú," predpokladá analytik 365.bank Tomáš Boháček.