Prázdne regály a ľudia v panike! Bude na Vianoce dostatok vajec? K problému sa už vyjadril aj minister

Problém s vajcami spôsobila vtáčia chrípka, ktorá zasiahla viaceré európske krajiny a bohužiaľ neobišla ani Slovensko. „Vtáčia chrípka postihla najväčšieho producenta vajec na Slovensku, čo si vyžiadalo likvidáciu vyše 400-tisíc nosníc. Tie denne znášali viac ako 300-tisíc vajec, čo prirodzene ovplyvnilo aj zásobovanie predajní,“ vysvetlil minister.

Výpadok pocítili aj veľké reťazce a na pultoch v niektorých lokalitách vajcia skutočne chýbajú. Vo viacerých prípadoch zaznamenali zákazníci obmedzené možnosti nákupu. Napriek výpadkom však veľké obchodné reťazce ubezpečujú, že sa snažia nahradiť chýbajúce zásoby nákupmi od iných dodávateľov, aby bola široká ponuka pre zákazníkov stále dostupná.

Vajec bude na Vianoce dostatok

V reakcii na šíriace sa obavy medzi verejnosťou minister zdôraznil, že obchody spolu s dodávateľmi usilovne pracujú na tom, aby výpadok nahradili. „Vajíčok bude samozrejme dostatok aj na Vianoce, tak ako uisťujú všetci dodávatelia,“ uviedol minister. Podľa jeho slov vzniknutá panika pramení najmä z informácií, ktoré v niektorých médiách a na sociálnych sieťach vyvolali u ľudí dojem, že vajcia z predajní úplne zmiznú.

Minister zároveň všetkých uistil, že nejde o trvalý problém a situácia by sa mala čoskoro stabilizovať s tým, že špekulácie o dlhodobom nedostatku považuje za zbytočné.

Na pôvodný objem výroby sa dostanú v apríli

V spoločnosti Novogal Dvory nad Žitavou v okrese Nové Zámky sa minulý týždeň skončila likvidácia všetkých nosníc na farme a vajec. Vtáčia chrípka sa na farme najväčšieho slovenského producenta konzumných slepačích vajec zistila 22. októbra. "Do kafilérie na Slovensku a v Českej republike sme postupne vyviezli 385.000 sliepok a približne 1,5 milióna vajec," informoval riaditeľ spoločnosti Ladislav Birčák.

Zákaz produkcie a vývozu vajec z farmy v Dvoroch nad Žitavou bol po výskyte vtáčej chrípky vydaný nariadením Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Nové Zámky. Podľa slov Birčáka podstatné množstvo zlikvidovaných vajec spadá do obdobia 21 dní pred objavením vtáčej chrípky. Nariadením veterinárov ich bolo treba zlikvidovať. "Na rozdiel od iných krajín, kde takisto majú toto ochorenie hydiny, však likvidujú iba vajcia vyprodukované počas výskytu vtáčej chrípky," poznamenal Birčák.

Na farme Novogalu už začali s dezinfekciou hál. Riaditeľ spoločnosti predpokladá, že po nevyhnutných hygienických opatreniach by firma do konca februára 2025 nabehla na 50-percentnú produkciu vajec. Objem výroby z obdobia pred vtáčou chrípkou by mala dosiahnuť do konca apríla budúceho roka.