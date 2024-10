ODHALENIE Slovenské médium je napojené na systém ruskej propagandy! TAKTO to funguje

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Ako priblížil Púchovský, „spravodajské médium“ TVOTV.sk začalo svoju činnosť v roku 2021, doména bola zaregistrovaná koncom roka 2020, na Telegrame sa objavili krátko po začiatku vojny na Ukrajine. "Jeho hlavným produktom sú poloprofesionálne videá na úrovni internetovej televízie – nechýba vlastná grafická identita, vysielacie štúdio, dabing do slovenčiny, ale ani rozhovory s politicky exponovanými osobami a oficiálnymi zástupcami Ruskej federácie. Rozsah pôsobnosti TVOTV.sk zvýrazňuje fakt, že jeho pracovníci získali akreditácie pre vstup do slovenského parlamentu a europarlamentu," uvádza Púchovský.

archívne video

Ako vznikajú dezinformácie? Ministerstvo obrany SR zverejnilo vysvetlenie (Zdroj: FB/Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)

TVOTV.sk zverejňuje videá na pravidelnej báze. Ich častým spoločným menovateľom je šírenie naratívov v prospech ruskej propagandy, ako napríklad "Západ sa pripravuje na vojnu s Ruskom", "Zmrznutie občanov EÚ na úkor pomoci Ukrajine,", "V Maďarskú hrozí prevrat a nástup bábkovej vlády," ale aj podprahové strašenie jadrovým konfliktom, propagácia organizácie BRICS, či vyviňovanie zodpovednosti Ruska za vojnu na Ukrajine.

"Pracovníci TVOTV.sk sa v minulosti pochválili osobnou účasťou na recepcii Ruskej ambasády v Bratislave, vyfotografovali sa priamo s veľvyslancom Bratčikovom, či spravili rozhovor s vojenským pridelencom a poslancom štátnej dumy," približujú Hoaxy a podvody a dodávajú, že pestrosť intervievowaných osôb je široká a naznačuje úroveň významu, ktorý je tomuto projektu prisudzovaný.

Systematické prepojenie

Zmena v pôsobení TVOTV.sk nastala 10. júna 2022. Do tohto dňa projekt zverejňoval statusy na sociálnej sieti Telegram v mene konkrétnych osôb – svojich redaktorov. Po tomto dátume sa z účtu stala súčasť systematickej ruskej propagandy, vyplýva zo zistení tímu Hoaxy a podvody. "Ak hovoríme o propagande, nemáme na mysli len dezinformácie, ale aj manipulácie a taktický výber správ vytrhnutých z kontextu pasujúci do vízií ruských naratívov. Text v niektorých prípadoch dopĺňajú fotografie a fotomontáže haniace prezidenta Zelenského," opisuje Púchovský.

TVOTV.sk od uvedeného dátumu začala preberať správy produkované účtom Selský rozum z Českej republiky, ktorý verejne ponúkal služby šírenia „správ“ pre ďalšie kontá prostredníctvom účtu @selsky_rozum_bot. Účet Selský rozum čerpá z originálnych zdrojov, medzi ktorými často figurujú ruské účty či spravodajské stránky.

MIMORIADNE: ODHALILI SME PÔSOBENIE TVOTV.SK V RÁMCI RUSKEJ PROPAGANDY Analytický tím Hoaxy a podvody niekoľko týždňov... Posted by Hoaxy a podvody on Monday, October 28, 2024

"K dnešnému dňu sa ´rodina´ telegramových účtov zverejňujúca rovnaké ´správy´ v rovnaký čas rozrástla na doposiaľ nami zistených 9 medzinárodných kont," uvádza Púchovský. Ide o tieto účty na Telegrame, ktoré všetky vznikli po začiatku vojny na Ukrajine, a to TVOTV.sk, Selský rozum (CZ), Оlej w Głowie (PL), Anto Boyle Channel (IR), Die Stimme der Vernunft (DE), Sale in Zucca (IT), Robuste bon sens (FR), Los pies en la tierra (ES), Józan ész (HU)

"Pri írskom účte Anto Boyle Channel badať rovnakú premenu ako pri TVOTV.sk – aj v tomto prípade sa najprv autor príspevkov podpisoval svojím menom, avšak od 17. februára 2024 je uvádzaný len ako ´redaktor´, pričom ide o publikovanie rovnakej propagandy v rovnakej minúte ako na všetkých deviatich účtoch. Ostatných sedem účtov spája fakt, že svoj obsah od začiatku vzniku koordinujú, nikdy nepublikovali nič originálne," vyplýva zo zistení.

Rovnaká správa v rovnaký deň a v rovnakú minútu

Ani pre laika nie je náročné nájsť obsahové zhody vymenovaných účtov. V rovnaký deň a v rovnakú minútu sa podľa zistení Hoaxy a podvody objavili v deviatich rôznych jazykoch napríklad takéto statusy:

26. 9. 2024 o 22:48 - Európa a Severná Amerika strácajú svoje pozície v globálnej ekonomike, hlavný rast bude pochádzať z krajín BRICS a tých, ktoré sa k nim chcú pripojiť – Vladimir Putin.

27. 10. 2024 o 9:07 - Elon Musk naznačil, že skončí vo väzení, ak Donald Trump, republikánsky kandidát na prezidenta USA, v nadchádzajúcich voľbách prehrá s demokratickou súperkou Kamalou Harrisovou.

27. 10. 2024 o 20:16 - Bývalý analytik CIA Johnson: Ukrajinské ozbrojené sily sa môžu náhle zrútiť na fronte. "Budú sa snažiť bojovať ďalej. Ale bude skvelé vidieť, ako zlyhajú, a stane sa to náhle," povedal expert a reagoval, že takýto scenár pre ukrajinské ozbrojené sily sa môže odohrať ešte pred prezidentskými voľbami v USA v novembri 2024.

povedal expert a reagoval, že takýto scenár pre ukrajinské ozbrojené sily sa môže odohrať ešte pred prezidentskými voľbami v USA v novembri 2024. 27. 10. 2024 o 20:58 - Ritter: konflikt sa skončí bezpodmienečnou kapituláciou Ukrajiny. Boje na Ukrajine sa skončia bezpodmienečnou kapituláciou Kyjeva, pretože nie je schopný poraziť Rusko. Toto vyhlásenie urobil bývalý spravodajský dôstojník americkej námornej pechoty Scott Ritter na svojom účte na sociálnej sieti X. "Mali by ste byť schopní bojovať s Ruskom až do víťazného konca. A vy to nedokážete. Preto vás čaká ukončenie konfliktu v japonskom štýle: bezpodmienečná kapitulácia," povedal Ritter.

"Uvedené správanie jednoznačne napĺňa formu hybridného pôsobenia a šírenia proruských naratívov, ktoré sú viac či menej príbuzné zahraničnopolitickým záujmom Kremľa. Deväť stránok v deviatich jazykoch publikuje rovnaký obsah v tej istej minúte, čo je logickým dôkazom o spolupráci na príprave príspevkov, ktorá predchádza ich zverejneniu, respektíve dôkazom o spoločnom prevádzkovateľovi (stopy vedú k účtu Selský rozum)," vyplýva podľa Púchovského z odhalení. Dodáva, že deväť stránok využíva štandardnú taktiku hybridného pôsobenia – zaplavovanie online priestoru rovnakými naratívmi s cieľom oslovenia čo najširšieho publika.

Kto za projektom TVOTV.sk stojí?

Ako uvádzajú Hoaxy a podvody, ako majiteľka TVOTV.sk sa predstavuje Lenka Zlatev, vyštudovaná novinárka, v minulosti pôsobiaca v regionálnych médiách. V TVOTV.sk pracuje aj jej manžel zo Severného Macedónska a jej sestra, ktorá má podľa verejných zdrojov blízko k okresnému podpredsedovi politickej strany.

"Nemôžeme automaticky považovať uvedené osoby za autorov preložených statusov do slovenskej mutácie v rámci systematického pôsobenia ruskej propagandy. Ak obsah týchto statusov neprekladajú do slovenčiny oni, došlo pravdepodobne k odovzdaniu technického prístupu k účtu TVOTV.sk tretej strane, ktorá propagandu takýmto spôsobom dokáže zabezpečiť aj sama – najpravdepodobnejšie ide o český účet Selský rozum," vysvetľuje Púchovský s tým, že by bolo zaujímavé zistiť, kto stojí za jeho medzinárodnými aktivitami, ktoré sa nemusia končiť len pri uvedených deviatich kontách.

Faktom je, že všetkých 9 účtov pravidelne zverejňuje žiadosti o finančnú podporu s konkrétnym odkazom na platobnú bránu Telegramu. "Činnosť týchto kanálov má tak nepochybne aj ekonomické pozadie," uzatvárajú.