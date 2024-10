Huliak si OSTRO podal Tarabu: Nepoznám väčšieho od*bávača... Do funkcie sa dostal ako hus k pivu!

Rudolf Huliak sa pustil do ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (Zdroj: Topky/Vlado Anjel, Ramon Leško)

BRATISLAVA - Medzi poslancom Rudolfom Huliakom a koaličnou stranou SNS to naďalej poriadne vrie. Po tom, čo poslanci Národnej koalície okolo Huliaka odišli z klubu SNS, sa rozpútali ešte väčšie vášne ako predtým. Huliak sa v piatkovom vysielaní s internetovým konšpirátorom Danielom Bombicom, známym ako Danny Kollár, pustil do ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (SNS). Servítku pred ústa si rozhodne nedával.

Huliak sa v rozhovore s Bombicom okrem kritiky lídra SNS Andreja Danka venoval aj ministrovi Tarabovi, ktorého si slovne podal asi najviac. Tarabu kritizoval už pri odchode z klubu SNS, no tentoraz sa nezdržal kompromitujúcich detailov.

"Nepoznám väčšieho od*bávača, klamára, prospechára a človeka so špinavým charakterom, ako je Tomáš Taraba. Nikdy v živote som sa nestretol s človekom, ktorý vám podá ruku a od*be vás, že sa nestihnete od neho otočiť," vyhlásil Huliak. "Nádherný, úslušný, distingvovaný, rétoricky absolútne vybavený junáčik, ktorý je po Bohovi prvý a myslí si, že zajtra bude predsedom vlády," povedal na Tarabovu adresu Huliak.

Taraba sa do životného prostredia vyznal ako hus do piva, tvrdí Huliak

Huliak porozprával, ako to vyzeralo posledný rok v zákulisí Ministerstva životného prostredia, Spomenul situáciu, keď bol kandidátom na ministra životného prostredia on, no kandidatúry sa vzdal kvôli zostaveniu vlády Roberta Fica a aby nezískali moc progresívci. Následne po ňom navrhli na post ministra práve Tarabu. Podľa Huliaka sa Tarabom rozprávali o jeho predstavách, ako bude vyzerať vedenie rezortu. Tarabovi povedal, že mu štátneho tajomníka robiť nemôže, pretože "behom týždňa by ho vyhodil z okna".

"My dvaja by sme sa nezniesli, pretože ty si jeden arogantný chrapúň, ktorý nepripustí cudzí názor. Aj keď budeš trepať kraviny, trváš si na nich," mal povedať Huliak Tarabovi do očí. Taraba mu mal na to odpovedal, že to bude úplne opačne a že "on sa v tom vôbec nevyzná". "Ty si v tom doma, ja práveže budem potrebovať tvoju pomoc, tvojich ľudí, tvojich odborníkov, ktorých so sebou prinesieš. Ja nemám nikoho, ja mám len Kuffu a ten robí horára vo Vojenských lesoch," citoval Tarabu Huliak. Podľa Huliaka sa Taraba do životného prostredia vyznal ako "hus do piva". "Tarabovi to životné prostredie nehovorilo nič, možno tie cifry, ktoré tam skákali, z toho sa mu oči vlnili," uviedol Huliak.

Taraba mu mal vynadať do k....ov

Huliak spomenul aj udalosť z júna, kedy Taraba zahlasoval v rámci EÚ za normu o obnove prírody, teda za jedno z opatrení Európskej zelenej dohody. V reakcii na to mal Huliak Tarabovi zavolať, či vie, čo podpísal. Na to mu mal Taraba vynadať, že je k.... a že sa do toho nerozumie a že mu už lezie na nervy. "To bolo súvislých 15 minút nadávania," dodal.

Huliak podľa jeho slov ministrovi veľakrát hovoril, čo štátny tajomník Filip Kuffa robí za "kraviny". Starostovia mali Huliakovio hovoriť, že ich posledný krát volili, lebo je teraz ešte väčší chaos a bordel ako za exministra Jána Budaja. Kuffa podľa Huliaka pred získaním svojej funkcie "len stál vo Vojenských lesoch pri štiepkovači a kreslil čiarky, že koľko fúr odviezol."

Podľa Tarabu majú poslanci okolo Huliaka za cieľ oslabiť SNS v koalícii

Poslanci Huliak, Ševčík a Ľupták oznámili minulý týždeň v utorok (22. 10.) odchod z klubu SNS. Taraba v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike odmietol, aby SNS visela na "vypaľovaní nejakých obskúrnych osôb" v pozadí poslancov Národnej koalície. "Nebudeme sa pred nimi plaziť," vyhlásil pri otázke, či sa nebojí, že vystúpenie "huliakovcov" z poslaneckého klubu SNS môže sťažiť prijímanie koaličných návrhov zákonov v parlamente.

Ich hlasovanie podľa neho odhalí, či naozaj budú hlasovať pre zákony v prospech ľudí. "SNS bude vo vláde naďalej plniť programové vyhlásenie vlády a nevzdá sa žiadneho rezortu," zdôraznil. Naznačil, že ambíciou "huliakovcov" mohlo byť aj získanie ministerstva pre Národnú koalíciu.