Nečakaný krok Danka! Šéf SNS podržal rebelanta Huliaka: Je odhodlaný navrhnúť ho do funkcie, TOTO je dôvod

BRATISLAVA - Pokiaľ poslanec Národnej rady (NR) SR Rudolf Huliak (nezaradený) skončí vo funkcii predsedu Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, SNS ho do funkcie navrhne opäť. Na stredajšej tlačovej konferencii to avizoval šéf SNS a podpredseda parlamentu Andrej Danko. Hovorí o chaose pri hlasovaní o jeho odvolaní. Návrh na odvolanie Huliaka z funkcie podala opozícia.

Chaos pri procese spôsobilo podľa neho to, že sa voľba nekonala v stredu o 17.00 h. Poslanci totiž hlasovali v tajnej voľbe o návrhu na odvolanie Huliaka dopoludnia. Pri voľbe však nebol parlament uznášaniaschopný, hlasovacie lístky si prebralo len 65 poslancov. Ak by aj Huliak bol odvolaný, SNS ho podľa Danka navrhne opäť do funkcie. "V poslaneckom klube nemá nikto krvavé oči. Ak nejaká procesná chyba pripraví Huliaka o túto pozíciu, navrhneme ho opäť do tejto istej funkcie," povedal Danko. Huliak nedávno odišiel z klubu SNS a je nezaradeným poslancom.

Návrh na odvolanie Huliaka z funkcie šéfa výboru podali poslanci z PS. Upozornili na opakované vulgárne výroky poslanca, ktorými vyjadril ponižovanie a dehumanizáciu poslankyne Lucie Plavákovej (PS). Znepokojivý je podľa PS aj spôsob Huliakovho vedenia rokovania výboru. Pripomína jeho nevhodné obťažujúce správanie počas výboru. PS po dopoludňajšej voľbe hovorilo o tom, že aj koalícia bola prekvapená, že parlament nebol uznášaniaschopný. Hnutie pripomenulo, že voľba bola neplatná. SaS vyzýva najmä poslancov Hlasu-SD, aby sa zúčastnili na hlasovaní.

Športové poukazy nebudú mať likvidačný efekt na podnikateľov

Schválenie športových poukazov nebude mať likvidačný efekt na podnikateľov, pretože zo sumy, ktorou prispievajú zamestnancovi, neplatia dane a odvody. Uviedol to v stredu líder koaličnej SNS Andrej Danko na tlačovej konferencii s tým, že tento nástroj odbremení rodičov a pomôže športujúcim deťom.

"Pre mňa osobne je veľkým zadosťučinením, že od včerajšieho dňa došlo k schváleniu športových poukazov. Je to nástroj, ktorý je v Zákonníku práce už päť rokov. Je dôležité povedať, že športový poukaz, tak ako je nastavený, sa týka len maloletých detí, ktoré sú riadne registrované v príslušnom športovom klube a pravidelne športujú. Takže sa netýka všetkých detí, ktoré chcú športovať," uviedol Danko.

Vysvetlil, že tento nástroj je určený pre zamestnancov s maloletým dieťaťom do 18 rokov, ktoré pravidelne športuje v športovom klube. Zamestnávateľa môžu osloviť s tým, že chcú zo svojej mzdy prispieť sumou 225 eur, pričom zamestnávatelia musia prispieť sumou 275 eur. Športový klub tak dostane spolu 500 eur. Líder SNS dodal, že takýchto detí je na Slovensku asi 100.000. "Zamestnávateľ zo sumy, ktorú prispieva zamestnancovi, neplatí dane ani odvody. Tento nástroj pomáha športujúcim deťom a odbremeňuje rodičov. Odhadujeme, že sa to bude týkať možno polovice detí, ktoré skutočne športujú, a určite to nebude mať likvidačný efekt na podnikateľov," uzavrel Danko. Taktiež si myslí, že sa športové poukazy osvedčia podobne ako rekreačné poukazy.