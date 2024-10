Dankovi plodenie detí stále nedá pokoj! Hádka s Plavákovou pokračuje: To je CHORÉ, reaguje líder SNS

Andrej Danko a Lucia Plaváková sa pochytili kvôli téme rodičovstva a plodenia detí (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Medzi podpredsedom parlamentu Andrejom Dankom (SNS) a poslankyňou Luciou Plavákovou z Progresívneho Slovenska to od minulého týždňa vrie. Dôvodom je debata ohľadom plodenia detí, ktorou to začalo v piatok počas rozpravy v pléne v Národnej rade SR a pokračovalo cez sociálnej siete. Dankovi to nedalo a opäť zdieľal video z parlamentu, v ktorom sa musel dotknúť tejto témy.

Otázka rodičovstva v prípade párov rovnakého pohlavia dvíha lídra SNS Danka zo stoličky. Ako uviedol v piatok v NR SR, opozícii ide o to, aby sa za normálne považovalo adoptovanie detí osobami rovnakého pohlavia a dieťa má rešpektovať, že "jedna je mama a druhá ocko a že to môžu byť obe ženy.“ Tieto vyjadrenia nenechala bez povšimnutia opozičná poslankyňa Plaváková, ktorá podotkla, že aj jej dcéra má dve mamy, čo Danko tiež spomínal "veľmi urážlivo". „Takých rodín, ako je naša, žijú na Slovensku tisíce,“ dodala, na čo Danko zareagoval, že „dve mamy splodiť dieťa nemôžu. Je len otec a mama.“

Debata sa následne presunula na sociálne siete. Pod príspevkom, ktorý zachytáva Dankove vyjadrenia v parlamente, sa ozvala poslankyňa Plaváková. Poukázala na to, že dve ženy môžu "splodiť" dieťa úplne rovnako ako neplodné heterosexuálne páry a to vďaka umelému oplodneniu. Na to strana SNS reagovala otázkou "od ktorého muža konkrétne má spermie." Túto otázku Plaváková označila "pod úroveň".

archívne video

Tlačová konferencia Andreja Danka: Vyjadrenie poslaneckého klubu SNS (Zdroj: Topky/ Vlado Anjel)

Dankovi plodenie detí stále nedá pokoj

Týmto sa to však neskončilo a Danko na to musel neskôr opäť zareagovať v parlamente. "Netvárte sa, že aj dve ženy, ako mi vaša poslankyňa napísala na Instagram, môžu splodiť dieťa. No tak to už teda fakt choré," vyhlásil v pléne a citoval slová poslankyne o "splodení" dieťaťa párom rovnakého pohlavia vďaka umelému oplodneniu. "Tak asi neviem, ale aj na tom umelom oplodnení použíjú bunky? Alebo si nakreslia spermie?," pýtal sa.