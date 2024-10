Šialené, čo sa deje v obchodoch kvôli MASLU: V predajniach museli ihneď zakročiť!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

V niektorých obchodoch si maslo kúpite len za pultom, v iných zase kvôli akcii len v obmedzenom množstve alebo si ho nemôžete za jeho cenu dovoliť vôbec. V niektorých obchodoch na maslá umiestňujú kvôli krádežiam magnet. Vysoká cena masla núti ľudí k šialeným činom, kvôli čomu musia obchody pristupovať ku preventívnym opatreniam. Jeden taký zachytila na fotke pani Emília. "Maslo 250 g sa nachádza za pultom z dôvodu veľkých krádeží," píše sa v ozname obchodu.

"Na Slovensku sa nebude kradnúť o nič viac," citovala opozičná strana SaS sarkasticky v reakcii na príspevok premiéra Roberta Fica, ministra spravodlivosti Borisa Suska a poslanca Tibora Gašpara (všetci Smer-SD), ktorí to uviedli pri schvaľovaní nového Tresného zákona. Vyzerá to tak, že situácia v obchodoch je kvôli vysokých cenám vážna a ľudí núti robiť nezákonné činy.

Aktuálna situácia nenecháva chladných ani bežných ľudí. "Za komunistov sme si nemohli niektoré potraviny kúpiť, lebo ich nebolo dostatok a bol to podpultový tovar. Teraz sa to vracia, len s tým rozdielom, že si to nemožeme kúpiť, lebo na to nemáme," okomentoval jeden z nich. Ďalší upozornil, že v Rakúsku stojí maslo 250g za 2,79 eura. "Hlavne, že máme STVR a bude nová hymna, tak si k tomu môžeme zaspievať," dodal.

"Mne včera v jednom menšom obchode nemenovaného reťazca povedali, že tú bráničku, cez ktorú sa prejde len s bločkom, inštalovali kvôli tomu, že ľudia hromadne odchádzali bez zaplatenia," opísala súčasnú situáciu s nákupmi a krádežami v obchodoch jedna z kupujúcich.

Európske ceny masla okrem nižšej globálnej produkcie mlieka, ako je jeho dopyt, do istej miery podporili aj obavy z ďalšieho poklesu dodávok mlieka v dôsledku šírenia chorôb u dojníc v západnej Európe, pripomenuli analytici. Ceny masla by sa mali znížiť z rekordných výšok, keďže výrobcovia mlieka a mliečnych výrobkov zvyšujú produkciu, aby mohli profitovať z vysokých cien. Ale môže trvať niekoľko mesiacov, kým dôjde k výraznému poklesu aj produktov v obchodoch.