AKTUÁLNE U najväčšieho producenta vajec na Slovensku bola potvrdená vtáčia chrípka

DVORY NAD ŽITAVOU - V katastrálnom území obce Dvory nad Žitavou v okrese Nové Zámky sa vyskytlo ohnisko nákazy vtáčej chrípky. Chovateľov hydiny a vtákov chovaných v zajatí na to upozornila Regionálna veterinárna a potravinová správa (RVPS) Nové Zámky. Zároveň vymedzila ochranné pásmo o polomere minimálne 3 kilometre okolo ohniska nákazy.

Vtáčia chrípka bola potvrdená na jednej z fariem najväčšieho slovenského producenta slepačích konzumných vajec, spoločnosti Novogal Dvory nad Žitavou. Riaditeľ Únie hydinárov Slovenska Daniel Molnár potvrdil, že spoločnosť aktuálne robí všetky nevyhnutné opatrenia súvisiace s likvidáciou ohniska. Molnár zdôraznil, že spotrebitelia sa nemusia obávať, že sa na trh dostanú nakazené vajcia. "Všetky vajcia od tohto producenta boli okamžite stiahnuté z trhu, k spotrebiteľovi sa nedostanú," skonštatoval Molnár.

Farma postihnutá vtáčou chrípkou sa na celoslovenskej ročnej produkcii konzumných slepačích vajec podieľa zhruba 10 až 15 percentami. Následný štvormesačný výpadok jej produkcie podľa slov Molnára spôsobí nedostatok slovenských vajec a pravdepodobne budú musieť byť nahradené dovozom. "Závisí to od dopytu na trhu, no žiadny slovenský producent vajec nedokáže tento výpadok nahradiť." RVPS vyzvala všetkých obyvateľov, aby do 15. novembra osobne, telefonicky alebo mailom nahlásili na Obecnom úrade v Dvoroch nad Žitavou súpis chovanej hydiny a iných vtákov držaných v zajatí s uvedením druhov a kategórií chovaného vtáctva a počtom chovaných kusov.