Na rakovinu hrubého čreva zomiera stále viac mladých ľudí: Alarmujúce čísla na Slovensku! TOTO sú rizikové faktory

(Zdroj: Getty Images)

Autori štúdie, ktorú vypracovala American College of Surgeons a o ktorej informoval The New York Post, silne spájajú rakovinu hrubého čreva u mladých ľudí s obezitou, rodinnou anamnézou ochorenia, zápalovým ochorením čriev a symptómami ako sú bolesť žalúdka a konečníka či krvácanie. V rámci výskumu bolo analyzovaných takmer 319-tisíc prípadov kolorektálneho karcinómu diagnostikovaných v USA medzi rokmi 2015 a 2021. Z týchto pacientov bolo približne 17-tisíc vo veku 18 až 44 rokov, zatiaľ čo ostatní boli starší.

archívne video

Národný skríningový program rakoviny hrubého čreva a konečníka

Rakovina hrubého čreva bola dlhodobo spájaná so staršími dospelými, najmä ľuďmi nad 65 rokov, no v posledných dekádach sa jej výskyt stabilne zvyšuje aj medzi dospelými mladšími ako 50 rokov. „Počas posledných 20 rokov sa diagnostikovaná miera kolorektálneho karcinómu u pacientov vo veku 66 rokov a starších znížila o 20 percent,“ uviedol vedúci autor štúdie, Dr. Kelley Chan. „Avšak, miera tohto ochorenia u tých, ktorí majú 18 až 44 rokov, sa v rovnakom období zvýšila o 15 percent,“ dodal. Zo štúdie pritom vyplynulo, že mladým ľuďom býva choroba diagnostikovaná v neskorších štádiách a čelia agresívnejším typom nádorov.

Včasná diagnostika môže byť kľúčová

Slovensko patrí v štatistikách úmrtnosti a výskytu rakoviny hrubého čreva v negatívnom svetle k svetovým lídrom. Pomôcť predísť ochoreniu pritom môže včasný skríning s názvom OnkoKontrola, ktorý je u nás dostupný od roku 2019, informuje Ministerstvo zdravotníctva. Tento preventívny program je riadený a hodnotený štátom pod dohľadom Národného onkologického inštitútu. Aj keď záujem o vyšetrenie v porovnaní s minulosťou rastie, stále nie je dostatočný. V roku 2022 sa zúčastnilo vyšetrenia – skríningu 44,4 % mužov a žien vo veku 50-75 rokov. Na výraznejšie zníženie výskytu rakoviny hrubého čreva je potrebná účasť okolo 70 percent.

Medzi ďalšie príčiny vzniku rakoviny hrubého čreva patrí okrem nezdravej stravy aj alkohol, fajčenie, cukrovka, nadváha a obezita, ako aj sedavý životný štýl. Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva uvádza, že medzi najčastejšie príznaky rakoviny hrubého čreva patrí:

slabosť,

únava,

zmeny vo vyprázdňovaní čreva (hnačka, zápcha, prípadne ich striedanie),

nevysvetliteľný úbytok hmotnosti,

nechutenstvo,

nadúvanie,

bolesti brucha,

plynatosť,

kŕče v bruchu,

krv v stolici,

nedostatok červených krviniek a krvného farbiva hemoglobínu.

Tieto príznaky sú však veľmi nešpecifické a môžu sa objaviť aj pri iných ochoreniach, ako sú zápaly čreva, hemoroidy či syndróm dráždivého čreva. Je preto dôležité príznaky nepodceňovať a navštíviť lekára, ktorý určí správnu diagnózu a zabezpečí potrebnú liečbu.