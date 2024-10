Lekár varuje pred populárnymi tabletkami na chudnutie: Odstrašujúci prípad pacientky, ktorá takmer umrela!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Pásomnica je parazit, ktorý prežíva v ľudských črevách po tom, čo sa jej vajíčka dostanú do tela prostredníctvom nedostatočne tepelne upravených mäsových výrobkov. Niektoré jedince môžu narásť až do dĺžky deväť metrov. Živia sa potravou prijímanou človekom a spôsobujú chudnutie. A práve vidina straty nadbytočných kilogramov je dôvod, prečo sú niektorí ľudia s nadváhou ochotní prijímať zárodky týchto parazitov vo forme piluliek. Nejde pritom o žiadnu novinku, pretože bizarná prax požitia vajíčok pásomnice s cieľom schudnúť siaha prinajmenšom do viktoriánskej éry. Nie je však úplne jasné, kedy a ako často bola táto metóda využívaná. Americký onkológ Bernard Hsu sa na Youtube kanáli Chubbyemu venuje neobvyklým medicínskym prípadom a v jednom z nich opisuje prípadovú štúdiu ženy, ktorá si kúpila kapsule naplnené vajíčkami pásomnice cez kryptomenu.

Dvadsaťjedenročná pacientka, známa ako „TE“, sa snažila schudnúť konvenčným spôsobom prostredníctvom diéty a cvičenia. Neskôr však na sociálnych sieťach natrafila na reklamu na kontroverzný prípravok na chudnutie s presvedčivými fotografiami pred a po. „TE bola zaujatá. Zakázaná metóda je taká, ktorá musí byť taká dobrá a taká mocná, že je to jediné pravé tajomstvo, ktoré potrebuje poznať,“ začal Hsu. Nestrácala čas, užila dve tablety a čoskoro sa dostavili výsledky, v ktoré dúfala, hoci za cenu nepríjemných pravidelných žalúdočných kŕčov a nadúvania. Spokojná so svojím úbytkom hmotnosti tieto príznaky zavrhla. Jej obavy však vzrástli po šokujúcom incidente v kúpeľni, ktoré Hsu opísal názorne a uviedol, že keď si sadla na toaletu, cítila, že niečo v nej plieska. „Keď sa chystala spláchnuť, obzrela sa a uvidela, že v mise plávajú nejaké obdĺžnikové kúsky objemnej hmoty, ktoré sa plazili.“

TE sa domnievala, že ide o tuk, ktorý opúšťa jej telo. Príznaky, ktoré neskôr pociťovala, však boli čoraz zvláštnejšie a o niekoľko týždňov neskôr si všimla nezvyčajnú hrču pod bradou. Potom si vraj na ňu zatlačila a následne sa prebudila tvárou na podlahe po tom, čo zrejme odpadla. Nebola si pritom vôbec istá tým, ako dlho bola v bezvedomí. Po tejto príhode nasledovali dni intenzívnych bolestí hlavy a lebečného tlaku. Nakoniec prišla sama do nemocnice, ale lekárom nepovedala o svojej diéte pomocou pásomnice. Bežné testy merajúce hladinu cukru v krvi a bakteriálnu infekciu boli negatívne. V domnienke, že žena môže mať neidentifikovanú vírusovú infekciu, jej lekári ošetrili opuchnuté brucho a poslali ju domov bez jasnej diagnózy. Bolesti hlavy sa však čoskoro vrátili spolu s novým desivým príznakom.

„Mala obdobia, keď sa náhle zobudila uprostred dňa a nemohla si spomenúť na nič z posledných hodín,“ povedal Hsu. Opäť sa vrátila do nemocnice. V tom období to bol už približne rok od okamihu, kedy prehltla vajíčka pásomnice, ale lekári to stále nevedeli. Zamerali sa preto na vyšetrenie mozgu a našli na ňom viacero lézií. Táto skutočnosť ich podnietila vyšetriť pacientke celé telo a objavili ďalšie lézie vo viacerých orgánoch vrátane jazyka a pečene. Nakoniec im TE povedala o svojom chudnutí. Lekári zistili, že skonzumovala dva druhy parazitov. Taenia saginatu alebo pásomnicu hovädziu, ktorá zodpovedala opisu obdĺžnikových, hnedých útvarov nájdených v záchodovej mise len niekoľko týždňov po prvom užití tabletiek. Veľké problémy však pacientke spôsoboval najmä druhý typ, Taenia solium. Tento parazit pochádza z bravčového mäsa. Je známy tým, že preniká mimo tráviaci trakt, uvoľňuje vajíčka do krvného obehu a usadzuje sa na akomkoľvek telesnom tkanive, napríklad na mozgu.

Pokiaľ sa dostanú mimo čreva, aj v neporušenom a nevyliahnutom stave môžu spôsobiť rôzne vážne problémy, ktoré sa u TE prejavili spomínanou hrčou pod bradou. Tento proces sa nazýva cysticerkóza. U niektorých pacientov má neškodný priebeh, ale pre iných je nočnou morou, v závislosti od miesta, kde vajíčka skončia. „Ľudia, ktorí utrpeli cysticerkózu mozgu, znášali zmeny osobnosti a kognitívne dysfunkcie celé roky, kým sa zistilo, v čom je problém,“ tvrdí Hsu. Pásomnice je našťastie možné zlikvidovať liečbou. TE dostala lieky na paralyzovanie a vyhladovanie červov, ktoré umožňujú telu vylúčiť cudzie organizmy a užívala aj steroidy na upokojenie zápalu v mozgu. Po troch týždňoch hospitalizácie bola prepustená z nemocnice bez pásomnice v jej tele. Hsu žiadal divákov, aby si zapamätali tento varovný príbeh. „U zdatného človeka je fyzicky možné schudnúť pomocou diéty a cvičenia a je to oveľa menšie riziko, ako nechať v sebe zámerne žiť ďalšie organizmy.“