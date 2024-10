Útok medveďa na východe Slovenska? Obec vydala varovanie! Všetko je inak, muž bol opitý so zbraňou v ruke

(Zdroj: Getty Images)

Obrovský strach prežívajú obyvatelia obce Budimír, ktorá sa nachádza v Košickom samosprávnom kraji. Starosta obce Vojtech Staňo na sociálnej sieti upozornil, že mohlo dôjsť k útoku medveďa a ľudia by preto mali byť opatrní. "Žiadame občanov, aby obmedzili pohyb v lese, vzhľadom na prebiehajúce preverovanie stretu medveďa s človekom," poznamenal na sociálnej sieti.

archívne video

Medvede v blízkosti domu v obci Bukovina (Zdroj: Tip čitateľa)

‼️POZOR‼️ Žiadame občanov, aby obmedzili pohyb v lese, vzhľadom na prebiehajúce preverovanie stretu medveďa s človekom. starosta obce Posted by BUDIMÍR on Saturday, October 19, 2024

Portálu noviny.sk sa podarilo nájsť údajnú obeť útoku. Tomáš sa tento víkend išiel prejsť do lesa. Po asi kilometri však zbadal medvedicu aj s mláďatami. "Zbadal som na kopci dve malé medvieďatá, zamrzol som, že čo mám teraz robiť," poznamenal pre portál. Tomáš podľa jeho slov zostal stáť na mieste, aby šelmu neprovokoval. Tá sa však napriek tomu na nehu údajne vyrútila z rokliny.

"On sa proste vyrútil pomaličky, začal kráčať, zastal postavil sa na zadné, pozeral na mňa, rozbehol sa, pohrýzol ma do nohy, odhodil ma do diaľky a už si nepamätám nič. Keď som sa zobudil som cítil strašné teplo na nohe," vysvetlil portálu Tomáš. Ten sa so zvieraťom pokúšal aj bojovať. "Pred medveďom neujdete, to nie je šanca, a ten medveď keď ma zbadal to ako keby býk červenú zbadal. Nenormálne agresívny. Ja som ho chytil za hlavu ako ma pohrýzol, ale odhodil so mnou," dodal.

Došlo k útoku?

Tomáš si zavolal pomoc až keď sa po útoku prebral. "Keď sa muž po útoku prebral, zavolal si pomoc. Osobu sa podarilo nájsť v krátkom čase aj za pomoci zvuku, ktorá táto osoba vydávala výstrelmi. Osobe následne príslušníci Hasičského a záchranného zboru poskytli predlekárske ošetrenie, a za pomoci štvorkolky zniesli z lesa k sanitnému vozidlu," skonštatoval hovorca HaZZ Košice. Tomáš má mať údajne 7 centimetrov hlboké pohryznutie, ktoré si vyžiadalo dva stehy.

To, či však došlo skutočne k útoku je otázne. Aktuálne je totiž v teréne Zásahový tím pre medveďa hnedého ako aj starosta obce Budimír Vojtech Staňo, ktorý pre portál topky.sk poznamenal, že nič nenasvedčuje tomu, žeby skutočne došlo k stredu medveďa s človekom. "Nebudem to rozvádzať ďalej. Dnes sme tu so Zásahovým tímom pre medveďa hnedého a pobytové znaky medveďa sa tu nepotvrdili," poznamenal a naznačil, že muž mohol byť pod vplyvom alkoholu.

Muža našli opitého a so zbraňou v ruke

Informáciu o tom, že 34-ročný muž bol pod vplyvom alkoholu potvrdila aj košická polícia. V lese ho našli so zbraňou v ruke a v tele mal 2,28 promile alkoholu. "Prítomnosť ani výskyt medveďa spozorované ani zistené neboli," uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.

Muž podľa hovorkyne v čase príchodu policajtov nejavil známky vedomia. "Osoba mala viditeľné zranenie v oblasti kolena a po poskytnutí predlekárskej prvej pomoci uviedla, že bola napadnutá medveďom. Keďže osoba javila známky požitia alkoholu a pri sebe mala zbraň, zbraň jej policajti predbežne zaistili a bude zaslaná na oddelenie zbraní a streliva," priblížila Ivanová. Zraneného muža z ťažko prístupného terénu zniesli príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ), nasledoval jeho transport do nemocnice. "Podľa výsledkov z nemocnice sa v organizme muža nachádzalo 2,28 promile alkoholu," dodala hovorkyňa.