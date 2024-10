Mrazivé VIDEO! Medveď neďaleko frekventovanej cesty: Mesto vyzýva na opatrnosť

(Zdroj: Getty Images, FB)

POVŽSKÁ BYSTRICA - Neďaleko frekventovanej cesty si to medveď uháňal priamo po ceste. Jednému z obyvateľov sa ho podarilo natočiť na video. Mesto vyzýva na opatrnosť.

Jednému z obyvateľov Považskej Bystrice sa naskytol skutočne šokujúci pohľad. Neďaleko frekventovanej cesty si to uháňal medveď. Divé zviera malo namierené priamo na Orlovský most, ktorý je hlavnou spojnicou s obcami v Papradnianskej a Marikovskej doline. Ide o súmostie dvoch súbežných cestných mostov na vstupe do Považskej Bystrice od Púchova a od Bytče.

Pred medveďom varuje aj mesto. "Medzi priemyselným areálom v Považskom Podhradí a Orlovým bol spozorovaný medveď. Ihneď bola kontaktovaná Správa CHKO Strážovské vrchy," poznamenali na sociálnej sieti.

Ľudí prosia, aby boli opatrní, ale nepodliehali panike. "Prosíme občanov, aby nepodliehali panike a v prípade, ak ho uvidia, treba informáciu nahlásiť na Správu CHKO Strážovské vrchy. Správa CHKO ako monitorovací orgán preverí jeho výskyt, zistí, či sa jedinec v okolí zdržuje alebo len prechádza, respektíve za akým účelom sa jedinec v danej lokalite pohybuje," skonštatovalo mesto.

V prípade ak medveďa obyvatelia spozorujú, urgentne by mali kontaktovať Zásahový tím pre medveďa hnedého. "V prípade, ak ide o jedinca s rizikovým správaním, teda je agresívny či vystresovaný, zranený, nie je plachý a hľadá potravu v blízkosti ľudských obydlí, je potrebné kontaktovať zásahový tím. Zásahový tím pre našu oblasť - Západ, so sídlom v Belej-Dulice v okrese Martin - 0910 658 615," uzavrelo mesto.