Ďalší krvavý útok medveďa: Muža napadla šelma pri zbieraní húb

(Zdroj: Getty Images)

Ďalšieho muža napadol medveď pri zbieraní húb v severotalianskej provincii Trentino. 31-ročnému zamestnancovi magistrátu, ktorý sám cestoval pri dedine Rango neďaleko jazera Lago di Garda, sa podarilo ujsť do bezpečia so zraneniami chrbta a rúk, uviedla polícia.

Ako informujú miestne médiá, muž bol náhle napadnutý zozadu. Medveď ho viackrát udrel labami a potom zmizol v húštine. Tridsaťjedenročný muž bežal do najbližšej dediny a požiadal o pomoc.

archívne video

Medvede v blízkosti domu v obci Bukovina (Zdroj: Tip čitateľa)

Medveď sa potom presunul ďalej do lesa. Úrady ho teraz identifikujú pomocou dôkazov DNA. Potom by malo byť zviera zastrelené.

K útoku došlo v ročnom období, keď sa medvede zvyčajne pomaly ukladajú do hibernácie. S klimatickými zmenami a čoraz miernejšími teplotami sú však pozorovania medveďov v zime čoraz bežnejšie.

Minulý rok medveď zaútočil na francúzskeho turistu neďaleko súčasného miesta útoku. Potom bolo zviera zabité. Región je domovom viac ako 100 medveďov hnedých.

Ďalší problémový medveď má ísť do Nemecka

Medvede sa spravidla ľuďom vyhýbajú. V Trentine však už nejaký čas dochádza k opakovaným stretnutiam. Minulý rok tam medveď zabil 26-ročného bežca.

Toto zviera - tiež známe ako Gaia - bolo potom zajaté živé. Tento rok bude premiestnené do Nemecka, do „Alternative Wolf and Bear Park“ neďaleko Bad Rippoldsau-Schapbach v Čiernom lese.

V zásade odborníci odporúčajú pri stretnutí s medveďmi hnedými zachovať pokoj a pomaly sa stiahnuť. Odporúčajú tiež používať sprej proti medveďom a pachovo nepriepustné nádoby na potraviny, aby sa zvieratá vôbec nenalákali.