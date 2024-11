V reštaurácii bývalého olympionika ponúkali menu z medveďa: Incidentom už sa zaoberá inšpekcia životného prostredia

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

VYSOKÉ TATRY - Reštaurácia na severe Slovenska podávala menu z odstreleného medveďa. Upozornila na to iniciatíva My sme les s tým, že mäso má tatranská reštaurácia údajne vďaka kontaktom zo Správy Tatranského národného parku (TANAP). Správa TANAP-u sa voči týmto tvrdeniam jasne ohradila. V prípade už prijala podnet aj Slovenská inšpekcia životného prostredia. Iniciatíva zároveň podala trestné oznámenie pre odstrel medveďov vykonávaný pod dohľadom Štátnej ochrany prírody.

V reštaurácii, ktorá podľa zistení Nového Času patrí bývalému úspešnému biatlonistovi Pavlovi Hurajtovi, ponúkali podľa zistení iniciatívy zákazníkom medvedí guláš a nátierku z medvedích oškvarkov. "Máme vážne pochybnosti, či je táto činnosť vykonávaná v súlade so zákonom. Je zarážajúce, že obsluha reštaurácie tvrdí, že na získanie medvedieho mäsa postačujú kontakty na Správe TANAP-u," uviedol Michal Haring z iniciatívy My sme les

To, či má reštaurácia všetky povolenia potrebné na takúto činnosť, nie je podľa aktivistov nateraz jasné. Otázny je podľa nich aj pôvod medvedieho mäsa, ktoré zákazníkom koliba servíruje. Aktivisti v tejto súvislosti upozorňujú na Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES) prijatý v roku 1973 vo Washingtone.

„Je naozaj zarážajúce, ako sa všetci obuli do našej ponuky. Nikto sa ma neopýtal, ako je to možné, že niečo také ponúkame, ale hneď vyriekli ortieľ, čo všetko porušujeme. My sme mäso nadobudli úplne legálnou cestou. Nie je z TANAP-u, ale z poľovného združenia a máme k nemu všetky náležité a potrebné potvrdenia a povolenia. To, či si ho niekto dá, alebo nie, je každého slobodná vôľa, ako aj pri ostatných jedlách. Je pre mňa smutné až zarážajúce, že nás niekto takto vťahuje do osobných sporov,“ uviedol Pavol Hurajt pre cas.sk.

Bývalý slovenský reprezentant a ambasádor majstrovstiev sveta Pavol Hurajt (Zdroj: TASR/Dušan Hein)

Výnimku môže povoliť len enviro rezort

"Na Slovensku je obchod s vybranými druhmi rastlín a živočíchov regulovaný a týka sa aj produktov, ktoré z nich pochádzajú. Zákon presne určuje aj podmienky, za akých sa s nimi môže obchodovať," vysvetľuje iniciatíva s tým, že medveď je chránený bez ohľadu na to, či je živý, mŕtvy alebo sú z neho vyrobené výrobky. Výnimku z takejto ochrany môže podľa nej povoliť len enviro rezort.

Hovorkyňa Správy TANAP-u Nina Obžutová v tejto súvislosti uviedla, že nemajú vedomosť o takejto ponuke v predmetnej reštaurácii a rovnako ani o tom, že by ponúkané medvedie mäso pochádzalo z ich poľovného revíru. "Na svojom území sme k dnešnému dňu nepožiadali o výnimku na odlov ani jedného medveďa a výnimky na odlov neudeľujeme. Túto kompetenciu má jedine Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR. Zdôrazňujeme, že v žiadnom prípade sme nemohli udeliť ani výnimku na predaj medvedieho mäsa a výrobkov z neho, takže sa jasne chceme ohradiť voči spojeniu o 'kontaktoch v TANAP-e'," zdôraznila Obžutová.

MŽP v reakcii potvrdilo, že udeľujú výnimky zo zákazu komerčných činností, kam patrí aj obchodovanie s medvedím mäsom, avšak po splnení všetkých zákonných podmienok. "V súčasnosti ministerstvo neeviduje žiadosť o takúto výnimku. Výnimka sa udeľuje spravidla predávajúcemu, ktorý exemplár predá kupujúcemu," uviedlo ministerstvo. SIŽP v stanovisku uviedla, že v danej veci prijala podnet, ktorý bol postúpený príslušnému inšpektorátu na kontrolu.