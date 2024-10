Fico vyzval PS, aby prestalo Šefčovičovi "pripravovať peklo" pri vypočutí v Európskom parlamente

Robert Fico a Maroš Šefčovič (Zdroj: Tlačový odbor Úradu vlády SR)

BRATISLAVA - Predseda vlády SR Robert Fico v piatok v Bruseli vyzval poslancov Európskeho parlamentu (EP) aj domácich politikov za Progresívne Slovensko (PS), aby prestali pripravovať nominantovi slovenskej vlády na eurokomisára Marošovi Šefčovičovi počas vypočutí v Európskom parlamente (EP) začiatkom novembra "peklo" len preto, lebo je to človek, ktorého schválila vláda ako kandidáta do Európskej komisie.

archívne video

Robert Fico sa vyjadruje po stretnutí s opozičnými lídrami ku konsolidácii (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Premiér spresnil, že o tejto výzve hovorí v nadväznosti na štvrtkové stretnutie s predsedníčkou EP Robertou Metsolovou popri summite EÚ, informujú spravodajcovia TASR."Prestaňte pracovať na tom, aby mal Maroš Šefčovič 4. novembra peklo v Európskom parlamente. Na ničom inom nerobia, len na tomto. A pýtam sa na alternatívu. Aká je alternatíva?" konštatoval premiér. Dôvod vidí v tom, že Šefčovič je "človek, ktorého schválila vláda ako kandidáta do Európskej komisie".Progresívne Slovensko v reakcii na vyjadrenia slovenského premiéra uviedlo, že "vždy, keď má Robert Fico alebo jeho ľudia problém u partnerov za hranicami, hľadá vinníka niekde inde". Ak budú Šefčoviča pri vypočúvaní kritizovať, je to podľa PS vinou Fica. "Nominácia Maroša Šefčoviča nemá väčšieho nepriateľa ako človeka, ktorý ho nominoval," vyhlásil podpredseda PS Tomáš Valášek.

Martin Hojsík (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Podpredseda Európskeho parlamentu Martin Hojsík (Obnovme Európu/PS) tvrdí, že práve pre kroky slovenskej vládnej koalície, "ktoré ohrozujú právny štát a slobodu médií na Slovensku", vzniklo mnoho otázok na dezignovaného komisára Šefčoviča.

Tieto otázky však podľa jeho slov nepochádzajú od europoslancov a europoslankýň PS, ale od "našich kolegov z demokratických frakcií v Európskom parlamente". Hovorí, že ich dostávajú na dennej báze. "Postoj Maroša Šefčoviča k protieurópskym a protidemokratickým krokom Ficovej vlády, ktorá ho nominovala, môže vysvetliť iba on sám, nie my," dodal Hojsík.Šefčovič by mal absolvovať vypočutie pred členmi výborov Európskeho parlamentu 4. novembra popoludní.