LOZ chce na rokovaní ministrovi pripomenúť záväzky vlády voči zdravotníctvu

BRATISLAVA - Lekárske odborové združenie (LOZ) prišlo na pondelkové rokovanie s ministrom zdravotníctva Kamilom Šaškom (Hlas-SD) pripomenúť záväzky vlády voči zdravotníctvu, ku ktorým sa zaviazala v roku 2022 pri podpise memoranda s lekármi. Šéf odborárov Peter Visolajský to uviedol pred stretnutím s ministrom na pôde rezortu. LOZ zároveň upozornilo, že lekári začali podávať už aj riadne výpovede, pričom stúpa aj počet výpovedí z nadčasov.

"My sem chodíme stále s tými istými požiadavkami. Je to osem bodov, ktoré sme navrhli na zlepšenie slovenského zdravotníctva. Sú spísané v memorande, ktoré je medzi vládou SR a lekármi. Je to dohoda, ktorá ukončila výpovede v roku 2022," priblížil Visolajský. Na otázku, či je LOZ pripravené z požiadaviek ustúpiť, odpovedal, že prišli preto, aby sa zdravotníctvo riešilo. "Prišli sme sa s ministrom zvítať, vysvetliť mu veci, ako sú tie naše požiadavky postavené a prečo máme k tomu argumenty a zdôvodnenia, takže toto sa ideme baviť," povedal šéf odborárov.

Minister sa má v pondelok popoludní stretnúť aj s ostatnými zástupcami zdravotníkov. Verí, že pri návrhu konsolidačných opatrení nájdu kompromis. O možnostiach rokuje aj s ministrom financií Ladislavom Kamenickým (Smer-SD). Zdravotníci naprieč celým sektorom odmietajú navrhnuté konsolidačné opatrenia v sektore zdravotníctva a vyzvali prezidenta SR Petra Pellegriniho, aby ich v súčasnom znení nepodpísal. Ten deklaroval, že prípadný podpis legislatívy bude závisieť od rokovaní vlády so zdravotníkmi.