Drucker naložil Kotlárovi, kritikou nešetril: Ak nevie dodať svoju prácu, nech odstúpi! REAKCIA SNS

"Máme nejakú predstavu, ideme rokovať a verím, že prídeme s návrhom kompromisu, ktorý bude znamenať dobrú správu pre Slovensko, ale momentálne vám hovorím, že aj z tých predbežných rokovaní, ktoré stále vedieme, nie sú kryté tieto finančné prostriedky. To znamená, pôjde to zatiaľ na úkor tohto deficitu," uviedol Drucker na margo avizovaných rokovaní so zdravotníkmi. Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) podľa neho zároveň bude musieť prísť s ozdravnými opatreniami v rezorte.

Myslí si, že Šaško úlohy, čakajúce v sektore, zvládne. "Je to finančák, dnes zdravotníctvo potrebuje jeho pohľad," poznamenal. Ocenil, že chce sledovať tok financií v sektore. Drucker nevie, kam budú smerovať kroky bývalej ministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej (Hlas-SD). Medializované informácie, že by mali smerovať do štruktúr Organizácie spojených národov vníma ako špekuláciu. "Pýtal som sa jej na to, zasmiala sa a absolútne to odmietla," povedal.

Truban poukázal aj na navrhované konsolidačné opatrenia

Opozičný poslanec Michal Truban (PS) zopakoval, že konsolidácia sa vôbec nemala dotknúť zdravotníkov alebo mali byť zapojení do rokovaní. Skritizoval aj celkový balíček a dúfa, že ho prezident Peter Pellegrini nepodpíše. Truban zopakoval, že najdôležitejšie je, aby mal minister podporu premiéra a vlády, a to aj v ťažkých časoch, pretože inak sa mu nepodarí nič vyjednať. Poukázal pri tom aj na navrhované konsolidačné opatrenia. V reakcii na to, že by mal Šaško predstaviť ozdravné opatrenia, uviedol, že by mal aspoň symbolicky začať od seba a znížiť si plat. "Ako sa môže minister postaviť pred zdravotníkov, že ja som si zvýšil, ale vy si uťahujte," pýta sa poslanec. Zároveň označil celý konsolidačný balík za "chaos a drahotu". Kritizuje, že ho zaplatia ľudia a podnikatelia a štát nezačal konsolidovať od seba.

V diskusii sa dotkli aj otázky pomoci štátu s vysokými cenami energií pre domácnosti. Drucker nevidí priestor, aby bola pomoc celoplošná. "Ja ako Tomáš Drucker hovorím, že na to nemáme peniaze," vyhlásil. Ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) je podľa jeho slov pripravená na adresnú pomoc, pričom diskutovali o viacerých scenároch. "Hľadáme riešenie, ktoré bude najmenej zaťažujúce pre domácnosti a najviac spravodlivé," priblížil. Truban tvrdí, že pomáhať treba adresne, možnosť plošnej pomoci kritizuje.

Pri Kotlárovi Drucker nešetril kritikou

Vyjadril sa aj na adresu splnomocnenca vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petra Kotlára. Pripomenul, že v Programovom vyhlásení vlády si dali za záväzok prešetriť manažment pandémie a to od ekonomických až po protipandemické opatrenia. Nič z tohto podľa Druckera Kotlár neurobil.

„Myslím si, že je to postoj strany Hlas aj drvivej väčšiny ľudí na Slovensku, ktorí chcú vedieť, čo sa robilo v rokoch 2020 až 2023, ako sa kupovali vakcíny, testy, či sa prispelo alebo neprispelo k vyššiemu počtu úmrtí. Na nič z toho pán Kotlár neodpovedal,“ vyhlásil bez servítky minister školstva. Podľa jeho slov na to, čo predstavil vláde, nemal mandát. "Ak si chcel vydať knihu, nech si vydá knihu, ale nech sa nevenuje tomu, na čo ani nemá kvalifikáciu. Očakávam od neho, nech buď dodá, čo má, alebo nech ide preč,“ dodal na otázku moderátora, či má Kotlár zo svojej funkcie odstúpiť. "Ak nevie dodať svoju prácu, má odstúpiť," dodal.

Predtým v relácii V politike zase líder Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok rovnako skritizoval správu Kotlára. Zdôraznil, že Hlas-SD odmieta spochybňovanie vedeckých faktov a autorít. Pripomenul, o čom správa podľa pôvodného zadania mala byť.

Reakcia SNS na vyjadrenia ministrov z Hlasu

Koaličná SNS vníma kritiku splnomocnenca vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petra Kotlára a otváranie voľby predsedu parlamentu zo strany predstaviteľov Hlasu-SD vo víkendových politických diskusiách ako snahu odpútať pozornosť od podstaty problémov na Slovensku. Informovala o tom riaditeľka kancelárie predsedu SNS Zuzana Škopcová.

Šéf rezortu vnútra Šutaj Eštok aj minister školstva Drucker sa podľa SNS vyjadreniami v reláciách snažia odkloniť pozornosť od zlyhania exministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej (Hlas-SD). "Takmer rok neurobila žiadnu reformu v zdravotníctve. Nepodnikla žiadne kroky k transparentnosti Všeobecnej zdravotnej poisťovne, nestretávala sa so zástupcami odborových organizácií a súčasne prehĺbila schodok rozpočtu Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Vnímame, že ministerka Dolinková takisto opomenula boj s oligarchami, ktorí sú po roku vlády ešte bohatší," uviedla strana.

Kritizuje, že predstavitelia Hlasu-SD za jeden rok nielenže neurobili žiadnu reformu zdravotníctva, ale ani nezačali kroky v rezortoch, ako je ministerstvo vnútra. "Očakávali sme, že ministerstvo vnútra sa chopí príležitosti vyšetriť oblasť covidu, že opozícia bude musieť vysvetľovať svoje úkony v rokoch 2020 až 2023. Eštok by sa mal skôr zamerať na systémovú prácu v polícii a nie otvárať témy, ktoré sú predmetom koaličnej rady," poznamenala SNS. Poukázala na to, že ľudia čakajú na vyšetrenie káuz i reformu zdravotníctva, čo sú oblasti, ktoré si zobral na starosť Hlas-SD. "Preto je relevantné, aby sme požadovali ako koaliční partneri aj výsledky v týchto rezortoch," dodala strana.