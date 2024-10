Tehotná žena chcela podstúpiť operáciu za veľkou mlákou: Tieto problémy zrejme nečakala! Na čo si dať pozor?

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Snáď každá matka by pre svoje dieťa urobila prvé-posledné, a to aj v prípade, ak malý uzlík šťastia ešte nie je ani na svete. Krušné chvíle si ale nedávno zažila istá mamička, ktorá sa rozhodla ísť na operáciu svojho nenarodeného dieťaťa v brušku až do Brazílie. Tam však narazila na problémy, ktoré musela riešiť až s ombudsmanom. Teraz radí, na čo všetko by si mali dať ľudia pri operáciách v zahraničí pozor.

Strach, otázky, na ktoré nepozná odpoveď a túžba spraviť všetko k dosiahnutiu cieľa. Každý z nás si praje mať zdravé dieťa, no nie vždy to tak príroda zariadi. V niektorých prípadoch pomáhajú operácie ešte priamo v brušku matky, kedy sa dá mnohým komplikáciám predchádzať. To bol prípad aj nemenovanej Slovenky, ktorá musela podstúpiť operáciu dieťaťa priamo v maternici. Bola to totiž otázka života a smrti, ako v jej prípade, tak v prípade plodu. No s hrôzou zistila, že operácia, ktorú potrebuje, sa na Slovensku nevykonáva. Cestovať za ňou musela až do Brazílie. Všetko bolo vybavené, nachystané, matka pricestovaná v krajine, no tu nastali komplikácie.

Keď už sa pripravovala na operáciu, ktorú jej odporučil ošetrujúci lekár, vznikla reálna hrozba, že zahraničná nemocnica v dôsledku chýbajúcej úhrady časti zdravotnej starostlivosti nepristúpi k plánovanej operácii. Obrátila sa preto na kanceláriu verejného ochrancu práv Róberta Dobrovodského, ktorý sa rozhodol konať. "Ak by však v plánovanom termíne k vykonaniu zákroku nedošlo, boli by dieťa, a rovnako aj matka, vystavení riziku ohrozenia života a zdravia. Na základe neodkladnej súčinnosti ošetrujúceho lekára podávateľky, jej zdravotnej poisťovne, verejného ochrancu práv a slovenskej veľvyslankyne v Brazílii sa v mimoriadne krátkom čase podarilo dosiahnuť nápravu a operácia bola úspešne zrealizovaná. Ďakujem všetkým zúčastneným stranám za promptnú reakciu a operatívny prístup a som rád, že som mohol s mojimi kolegyňami a kolegami z Kancelárie verejného ochrancu práv pomôcť aj v tomto prípade," uviedol ombudsman.

Kedy sa obrátiť na ombudsmana?

Aj tento prípad však podľa Dobrovodského poukazuje na to, na čo všetko treba pri ceste do zahraničia a následnom vybavovaní liečby myslieť. "V kontexte tohto prípadu považujem za vhodné verejnosť poučiť, že úhrada plánovanej zdravotnej starostlivosti poskytnutej v cudzine mimo Európskej únie podlieha predchádzajúcemu schváleniu zo strany zdravotnej poisťovne. Takýmto spôsobom sa postupuje najmä v prípadoch, ak ochorenie nie je možné diagnostikovať a liečiť v Slovenskej republike, príp. v členských štátoch Európskej únie," vysvetlil Dobrovodský.

Ako dodal, žiadosť o udelenie súhlasu podáva poistenec svojej zdravotnej poisťovni a žiadosť musí v súlade so zákonom č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení. Z toho dôvodu musí obsahovať:

údaje o poistencovi: obsahovať údaje o poistencovi

diagnózu poistenca a odôvodnenie potreby plánovanej zdravotnej starostlivosti v cudzine poskytovateľom zdravotnej starostlivosti

potvrdenie zdravotnej indikácie a odôvodnenie potreby poskytnutia navrhovanej liečby v cudzine klinickým pracoviskom príslušného špecializačného odboru

výpočet predpokladaných nákladov plánovanej zdravotnej starostlivosti v cudzine vypracovaný poskytovateľom zdravotnej starostlivosti tej krajiny, v ktorej sa má zdravotná starostlivosť poskytnúť a potvrdenie o možnosti prijatia poistenca u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v cudzine po kladnom rozhodnutí zdravotnej poisťovne

Následne o žiadosti rozhodne zdravotná poisťovňa poistenca, ktorá má na to zo zákona 15 pracovných dní od jej prijatia. Existujú však aj výnimky. "Ak ide o závažné ochorenie, ktoré môže mať za následok závažné poškodenie zdravia, príslušná zdravotná poisťovňa je povinná rozhodnúť bezodkladne. Po schválení žiadosti zdravotná poisťovňa vystaví poistencovi potvrdenie o schválení úhrady nákladov za zdravotnú starostlivosť v cudzine, ktoré má väčšinou obmedzenú dobu platnosti a určený rozsah schválenej zdravotnej starostlivosti. Upozorňujem, že najmä v prípadoch, keď je efektívne vykonanie zdravotného výkonu závislé od termínu jeho realizácie, je mimoriadne dôležité podať zdravotnej poisťovni kompletnú žiadosť aj so zákonom stanovenými prílohami, aby sa tak predišlo zbytočnému predlžovaniu konania z dôvodu potreby vyzvať poistenca na doplnenie žiadosti," odporučil verejný ochranca práv.

Pozor na rozsah zdravotnej starostlivosti

Ľuďom jedným dychom odporúča aj to, aby si skontrolovali rozsah schválenej zdravotnej starostlivosti. Okrem toho by pri podávaní žiadosti mal poskytnúť súčinnosť aj ošetrujúci lekár pacienta. "S požiadavkou na usmernenie k jej podaniu máte možnosť obrátiť sa aj na Vašu zdravotnú poisťovňu. Po vystavení potvrdenia o schválení úhrady za plánovanú zdravotnú starostlivosť odporúčam, aby si poistenec (najlepšie za súčinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v cudzine) skontroloval rozsah zdravotnej starostlivosti, ktorej úhrada bola zo strany zdravotnej poisťovne schválená. Vyhnete sa tým prípadným odchýlkam medzi rozsahom plánovanej a úhradou krytej zdravotnej starostlivosti pri príchode do zdravotníckeho zariadenia v zahraničí," dodal ombudsman. Na záver odporúča, aby sa Slováci na jeho kanceláriu obrátili v prípade, ak žiadateľ v súvislosti s konaním zdravotnej poisťovne o vydaní súhlasu s úhradou zdravotnej starostlivosti nadobudnete presvedčenie, že zdravotná poisťovňa nerešpektuje príslušnú právnu úpravu, príp. je nečinná, má možnosť sa na mňa obrátiť s podnetom.