Rozpočet Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa nebude meniť, úrad by v budúcnosti mohol dostať viac

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár. (Zdroj: TASR/Dano Veselský)

BRATISLAVA - Rozpočet Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) sa v ďalšom rozpočte nebude zvyšovať ani znižovať. Po zastabilizovaní verejných financií by však vláda mohla na chod úradu prispieť viac. Na tlačovej konferencii pri príležitosti otvorenia konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2024, ktorú ÚSŽZ organizuje, to vo štvrtok vyhlásil minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD). Predsedníčka úradu Dagmar Repčeková nezvýšenie rozpočtu ako zásadný problém nevidí.

"Len čo to bude možné a ekonomika nám to umožní, tak chceme podporiť mnohé aktivity, ktoré majú prichystané. Nielen z hľadiska ich činnosti, ale aj z hľadiska investícií," uviedol Blanár. Repčeková si nemyslí, že nezvýšenie rozpočtu by bolo pre chod ÚSŽZ zásadný problém. Najviac však podľa nej zasiahne oblasť investícií, ktoré by úrad chcel realizovať. Podotkla, že komunikácia štátu so Slovákmi žijúcimi v zahraničí v súčasnosti nie je uspokojivá. "Práve na to, aby sme ju rozbehli, chceme vybudovať digitálnu platformu, kde by sa táto komunikácia realizovala," vyhlásila.

Podľa štatistík OECD žije v zahraničí desať percent občanov SR

Repčeková ministrovi poďakovala za možnosť prvýkrát konferenciu organizovať v priestoroch rezortu. Z rozhovorov, ktoré s Blanárom viedla, podľa nej vyplýva, že konferencia by sa na pôdu rezortu diplomacie mohla presunúť aj v ďalších rokoch. Podpredseda vlády SR Peter Kmec (Hlas-SD) si myslí, že spolupráca so Slovákmi žijúcimi v zahraničí je strategicky dôležitá. Pripomenul, že podľa štatistík OECD žije v zahraničí desať percent občanov SR. Je to podľa neho potenciál na zvyšovanie úrovne v rôznych oblastiach spoločnosti.

Kmec pripomenul, že finančné prostriedky sú na projekty zamerané na návrat Slovákov na Slovensko vyčlenené aj v pláne obnovy a odolnosti. Štát podľa neho rozbehol viacero projektov. V jednej z výziev napríklad ide o prepojenie slovenských združení so slovenskými komunitami v zahraničí.