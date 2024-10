Škandalózne vyšetrovanie! Prokurátorka poľuje na novinárku za reportáže o sekte, v ktorej sa sama angažuje

(Zdroj: Getty Iamges, YouTube/ALLATRA TV Česko-Slovensko)

Na to, že prokurátorka Lucia Pavlaninová v minulosti agitovala za sekty, upozornil denník Sme. K dispozícii má tiež mail, ktorý Pavlaninová v roku 2021 zasielala kolegom z prokuratúry. "Aký svet chceme mať? Ten, v ktorom teraz žijeme, alebo život hodný človeka? My rozhodujeme!," písala v ňom. Prokurátorov tiež pozývala na celosvetovú online konferenciu organizovanú dobrovoľníkmi a prívržencami Tvorivej spoločnosti, k čomu im pripojila aj webové linky na výstupy spoločenstva. Tiež kolegov pobádala k tomu, aby sa pripojili, "ak majú chuť trocha sa pozrieť a počúvať názory ľudí z rôznych štátov k evolúcii". Okrem toho sa údajne kolegom snažila predávať aj sektárske predmety či tablety sľubujúce dlhovekosť.

(Zdroj: Facebook)

Na jar tohto roka sa stala vedúcou oddelenia trestného a boja s organizovaným zločinom. Ako prokurátorka prešetruje novinárku redakcie Seznam Správy Kristínu Cirokovú. Tá sa dlhodobo venuje sektárom a pred nedávnom upozornila, že sa na Slovensku skrýva vodca sekty AllatRa, ktorého na Ukrajine vinia z niekoľkých zločinov. Prokurátorka podozrieva novinárku zo "zločinu založenia, podpory a propagácie hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd". Redakcia sa proti tomu ohradila. Ciroková už bola v Prahe na výsluchu, ktorého sa zúčastnila aj Pavlaninová. "Je to neverejné konanie. Ja sa nemám k čomu vyjadrovať. Ale poviem vám: noviny si vždy napíšu, čo chcú. Jednoducho viem, že chcete tlačiť na verejnú mienku aj na to trestné konanie, ale my postupujeme v súlade so zákonom," uviedla Pavlaninová.

Polícia sa k prípadu vyjadruje zatiaľ zdržanlivo so slovami, že prebieha vyšetrovanie. "Aktuálne sú vykonávané procesné úkony, a preto nie je možné poskytnúť bližšie informácie, aby nedošlo k zmareniu alebo sťaženiu vyšetrovania," povedal policajný hovorca Roman Hájek.

Tvorivá spoločnosť je odnožou AllatRa, hnutia, ktoré vzniklo na Ukrajine okolo roku 2010 a oficiálne bolo zaregistrovaná v roku 2014. S jeho založením sa spájajú najmä mená Igor Michajlovič Danilov a Galina Alexandrovna Jabločkina. Ukrajinské úrady proti AllatRa vykonali vlani záťah a predstaviteľov hnutia stíhajú. Ciroková podľa medialiozovaných informácií vlani odhalila, že sa vodca AllatRa Igor Michajlovič Danilov ukrýva na Slovensku.

Tvorivá spoločnosť podľa údajov na slovenskej webovej stránke pôsobí v 180 krajinách sveta. "Nechcel by som hnutie vnímať a priori negatívne, ale dlhý čas vystupovala AllatRa ako proputinovská spoločnosť a nezakryto presadzovala nadvládu Slovanov na čele s Ruskom, čím si vyslúžila negatívny ohlas," povedal minulý rok denníku Lidové noviny religionista Zdeněk Vojtíšek z Husitskej teologickej fakulty Univerzity Karlovej. Hnutie sa podľa neho tiež často zaoberalo rôznymi konšpiráciami spojenými aj s antisemitizmom.