Nové škandalózne zistenia ohľadne kontroverznej sekty: Prenikli aj na ministerstvo vnútra! Tým to vraj nekončí

(Zdroj: Zdroj: Getty Iamges, YouTube/ALLATRA TV Česko-Slovensko)

Informáciu priniesla STVR. Odnož AllatRa nazývaná Tvorivá spoločnosť má podľa ich zistení stúpenkyňu aj medzi pracovníkmi ministerstva vnútra. Členom hnutia sa daná osoba mala dokonca pochváliť podpisom s logom Tvorivej spoločnosti v pracovnom emaili. „Mala som to tam, ale už nemám. To tam nedávajte, to keď niekto bude počuť, to je katastrofa,“ povedala pre STVR zamestnankyňa rezortu.

archívne video

Matúš Šutaj Eštok sa vyjadril ku kybernetickým hrozbám (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

„Ak ste štátny zamestnanec, musíte postupovať podľa Zákona o štátnej službe a musíte byť apolitický. Ak také niečo je, tak samozrejme to budeme riešiť,“ uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok na otázku, či je v poriadku, ak má zamestnanec logo tohto zoskupenia v podpise mailu.

Škandál na Žilinskej prokuratúre

Hnutie AllatRa a jej odnož Tvorivá spoločnosť sa v posledných dňoch dostala do povedomia po tom, ako boli medializované informácie, že žilinská prokurátorka Lucia Pavlaninová mala v minulosti za túto sektu agitovať. Informoval o tom denník Sme. Zarážajúce na tom bolo, že Pavlaninová sa podieľala na vyšetrovaní novinárky redakcie Seznam Správy Kristíny Cirokovej. Tá sa dlhodobo venuje sektárom a pred nedávnom upozornila, že sa na Slovensku skrýva vodca sekty AllatRa, ktorého na Ukrajine vinia z niekoľkých zločinov. „Prehlasujem, že nie som žiadnym spôsobom zapojená do činnosti organizácií AllatRa, resp. Tvorivá spoločnosť a ani nie som ich členom,“ uviedla prokurátorka vo svojej reakcii. Vzdala sa však funkcie vedúcej oddelenia trestného a boja s organizovaným zločinom Krajskej prokuratúry Žilina.

Podľa zistení STVR má však k hnutiu inklinovať aj ďalšia žilinská prokurátorka Jana Vajzerová. Hovoriť s nimi však nechcela. Zúčastňovať sa mala na rôznych aktivitách v prospech hnutia.